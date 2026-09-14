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OFK Beograd smijenio Jovana Damjanovića: Na Karaburmi neće da se bore za opstanak

OFK Beograd smijenio Jovana Damjanovića: Na Karaburmi neće da se bore za opstanak

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Dosadašnji trener OFK Beograda Jovan Damjanović razriješen je dužnosti nakon još jednog poraza.

OFK Beograd smijenio trenera Izvor: MN PRESS

Fudbaleri OFK Beograda poraženi su u Nišu od Radničkog (3:1) u devetom kolu Superlige Srbije, zbog čega će cijenu platiti Jovan Damjanović. Talentovani trener koji je početkom godine preuzeo klub i sio na klupu "Romantičara" napušta OFK Beograd nakon veoma lošeg starta nove sezone.

OFK Beograd ima samo devet osvojenih bodova na prvih devet mečeva u sezoni, a na posljednja tri meča osvojili su samo bod. Pored toga, OFK Beograd je izuzetno neefikasan jer je na devet utakmica postigao samo 10 golova, dok je odbrana kapitulirala čak 16 puta i po tom parametru su najlošiji u ligi!

Damjanović je OFK Beograd predvodio na 26 mečeva, a ostvario je učinak od sedam pobjeda, sedam poraza i čak 12 neriješenih utakmica. Na klupu beogradskog tima došao je nakon što je Simo Krunić postao predsjednik kluba i tako završio svoj trenerski mandat na Karaburmi.

Prije posla u OFK Beogradu, Damjanović je radio kao pomoćni trener u Mađarskoj, gdje je sarađivao sa Vladimirom Radenkovićem. Prije toga je samostalno vodio TSC iz Bačke Topole, mlađe kategorije reprezentacije Srbije, ali i Voždovac u kojem je imao brojne uloge - od šefa stručnog štaba prvog tima, preko trenera u omladinskoj školi, do sportskog direktora.

OFK Beograd će u posljednjem kolu pred reprezentativnu pauzu vjerovatno predvoditi neko od dosadašnjih pomoćnika Jovana Damjanovića, a zatim će tokom pauze za reprezentacije biti promovisan novi trener tima sa Karaburme. Treba istaći i da je OFK Beograd novu sezonu počeo van svog stadiona, na terenu Kuće fudbala u Staroj Pazovi. Razlog je zamjena podloge na Omladinskom stadionu, na koji "Romantičari" tek treba da se vrate.

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Tagovi

OFK Beograd fudbal Superliga Srbije treneri

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