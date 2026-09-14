OFK Beograd smijenio Jovana Damjanovića: Na Karaburmi neće da se bore za opstanak

Dosadašnji trener OFK Beograda Jovan Damjanović razriješen je dužnosti nakon još jednog poraza.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri OFK Beograda poraženi su u Nišu od Radničkog (3:1) u devetom kolu Superlige Srbije, zbog čega će cijenu platiti Jovan Damjanović. Talentovani trener koji je početkom godine preuzeo klub i sio na klupu "Romantičara" napušta OFK Beograd nakon veoma lošeg starta nove sezone.

OFK Beograd ima samo devet osvojenih bodova na prvih devet mečeva u sezoni, a na posljednja tri meča osvojili su samo bod. Pored toga, OFK Beograd je izuzetno neefikasan jer je na devet utakmica postigao samo 10 golova, dok je odbrana kapitulirala čak 16 puta i po tom parametru su najlošiji u ligi!

Damjanović je OFK Beograd predvodio na 26 mečeva, a ostvario je učinak od sedam pobjeda, sedam poraza i čak 12 neriješenih utakmica. Na klupu beogradskog tima došao je nakon što je Simo Krunić postao predsjednik kluba i tako završio svoj trenerski mandat na Karaburmi.

Prije posla u OFK Beogradu, Damjanović je radio kao pomoćni trener u Mađarskoj, gdje je sarađivao sa Vladimirom Radenkovićem. Prije toga je samostalno vodio TSC iz Bačke Topole, mlađe kategorije reprezentacije Srbije, ali i Voždovac u kojem je imao brojne uloge - od šefa stručnog štaba prvog tima, preko trenera u omladinskoj školi, do sportskog direktora.

OFK Beograd će u posljednjem kolu pred reprezentativnu pauzu vjerovatno predvoditi neko od dosadašnjih pomoćnika Jovana Damjanovića, a zatim će tokom pauze za reprezentacije biti promovisan novi trener tima sa Karaburme. Treba istaći i da je OFK Beograd novu sezonu počeo van svog stadiona, na terenu Kuće fudbala u Staroj Pazovi. Razlog je zamjena podloge na Omladinskom stadionu, na koji "Romantičari" tek treba da se vrate.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!