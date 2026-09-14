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Haos oko Jama Madara: Opet problem novac, ne može da igra Evroligu

Haos oko Jama Madara: Opet problem novac, ne može da igra Evroligu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Izraelac Jam Madar je prešao u Makabi i dobio rekordni ugovor, ali pojavio se veliki problem.

Jam Madar ne može da bude registrovan za Evroligu Izvor: MN PRESS

Izraelski košarkaš Jam Madar ponovo je dio kontroverze. Ovog puta je problematičan njegov prelazak iz Hapoel Tel Aviva u redove velikog rivala Makabija. Kako prenose tamošnji mediji, nekadašnji plej Partizana ne može da bude registrovan za Evroligu.

Iako se u taboru "Ponosa Izraela" nadaju da će uskoro sve biti riješeno, problem je finansijske prirode. Kako navodi "Sport 5", Madar zahtijeva da mu Hapoel isplati veći dug nego što su oni spremni da mu daju.

Prethodnih dana su vođeni pregovori, ali dogovor još nije postignut. Kako je ranije objavljeno, Jam Madar je dobio nevjerovatnih 12 miliona dolara za tri godine, što je suma prije poreza.

Izraelac će godišnje zarađivati dva miliona evra neto, dok je Hapoelu pripalo dodatnih 300 hiljada dolara kao obeštećenje prilikom transfera u redove Makabija. To je ugovor kakav nijedan Izraelac nije dobio u istoriji, očigledno nije dobio čiste papire...

Zabrana se tiče samo Evrolige, dok će moći da nastupa u izraelskom prvenstvu gdje je briljirao u finišu prošle sezone. U drugoj utakmici finala postigao je 34 poena uz 10 asistencija, u četvrtoj 26 poena i devet asistencija, dok je u posljednjem gradskom derbiju regularnog dijela sezone ubacio čak 41 poen.

Ove sezone u izraelskom prvenstvu prosječno je bilježio 13,2 poena uz 41,8 odsto šuta za tri poena i četiri asistencije po utakmici, dok je u Evroligi imao učinak od 3,1 poena za 9 minuta i 42 sekunde po meču.

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Jam Madar košarka

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