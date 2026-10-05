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Sergej Barbarez skratio spisak pred Poljsku: Dvojac "zmajeva" definitivno otpao

Sergej Barbarez skratio spisak pred Poljsku: Dvojac "zmajeva" definitivno otpao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Kerim Alajbegović i Luka Đurić nisu na spisku prijavljenih reprezentativaca Bosne i Hercegovine za večerašnju utakmicu protiv Poljske.

Kerim Alajbegović Izvor: Ludvig Thunman / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Evropska fudbalska unija (UEFA) ažurirala je listu za susret četvrtog kola Lige nacija, na kojoj se nalaze 23 fudbalera BiH, a među prijavljenim igračima nema Kerima Alajbegovića i Luke Đurića, dok je Edin Džeko završio reprezentativnu karijeru nakon utakmice sa Švedskom (1:1).

Alajbegović je postigao izjednačujući pogodak protiv Šveđana, a pred kraj susreta napustio je teren zbog grčeva. Ipak, sinoć je trenirao sa saigračima na stadionu "Koševo", gdje su "zmajevi" obavili posljednje pripreme za Poljsku.

BiH pred večerašnji duel na "Bilinom polju" je sakupila pet bodova, dva manje od prvoplasirane Švedske, odnosno jedan više u odnosu na Poljake, koji su na trećoj poziciji. Posljednja je Rumunija bez bodova.

Golmani: Mladen Jurkas, Salko Hamzić i Martin Zlomislić.
Odbrana: Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Zinedin Smajlović, Nikola Katić, Nail Omerović i Stjepan Radeljić.
Vezni red: Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmić i Ajdin Hasić.
Napad: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Jovo Lukić i Haris Tabaković.

(MONDO)

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Tagovi

Sergej Barbarez zmajevi Poljska Liga nacija

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