Sergej Barbarez pred meč sa Poljskom: "Zmajevi" uzeli zamah ka pobjedničkom mentalitetu

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez i reprezentativac Armin Gigović najavili su utakmicu četvrtog kola Lige nacija protiv Poljske, koja se igra u ponedjeljak u Zenici s početkom u 20.45 sati.

Izvor: Youtube/NFSBIH Official

Nakon remija sa Švedskom, "zmajevi" u punom kapacitetu i bez novih povreda dočekuje duel na "Bilinom polju" s jasnim ciljem - osvajanjem tri boda i pravljenjem velikog koraka ka prva dva mjesta u grupi.

Sergej Barbarez o očekivanjima i atmosferi u ekipi BiH: „Poslije ovih rezultata, pogotovo reakcije poslije Svjetskog prvenstva, mnogi su se nadali da će krenuti nizbrdo... ali reakcija je dobra. Raduje me kako smo uzeli zamaha ka pobjedničkom mentalitetu. Cilj je, naravno, pobjeda i biti sa osam bodova na prva dva mjesta".

O igračkom kadru i izostanku Edina Džeke, koji se oprostio od selekcije BiH: "Samo se Edin oprostio od nas, svi ostali, odnosno 25 igrača, su spremni. Srećom, nemamo povrijeđenih ni kažnjenih igrača i možemo igrati punim kapacitetom".

Barbarez je prokomentarisao i izostanak Roberta Levandovskog u ekipi Poljske.

"To su igrači zbog kojih se dolazi na tribine. Naravno da će im faliti Levandovski i biće to možda mala psihička prednost za nas, ali ja uvijek cijenim istinske golgetere i žao mi je što neće biti tu".

Na pitanje o golmanima, selektor BiH je naglasio da će vrlo vjerovatno braniti Martin Zlomislić.

„Martin Zlomislić je skoro 100 posto fit. Ako bude sve kako treba, ide na gol. Ako osjeti i malo bola, ide Salko Hamzić, nećemo rizikovati.“

Armin Gigović je istakao da BiH ide na pobjedu, kako bi na najbolji mogući način okončala ovo okupljanje, a osvrnuo se i na oproštaj Edina Džeke.

"Rekao nam je da uživamo, da smo mi ta sljedeća generacija koja će voditi ovu državu. Bila mi je velika čast da odigram posljednju utakmicu s njim i veoma sam zahvalan".

(MONDO)