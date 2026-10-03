Pas prekinuo utakmicu i dotrčao do fudbalera Borca: Škotska rutinski slavila u Skoplju (VIDEO)

Reprezentacija Severne Makedonije poražena je od Škotske u trećem kolu B divizije Lige nacija u Skoplju (0:2), ali je svu pažnju ukrao jedan pas, koji je utrčao na teren.

Izvor: X/Screenshot

Škotska je rutinski savladala Sjevernu Makedoniju na stadionu “Toše Proeski Arena” pogocima Kirona Bouvija u sedmom i Džona Mekgina u 69. minutu.

Na kraju su Škoti ostali sa 10 igrača nakon što je crveni karton zaradio Skot Mekena, ali to nije pomoglo timu Goce Sedloskog, koji je uknjižio i treći poraz u grupi.

Ipak, malo slavlja doživjeli su i domaći navijači i to već u 10. minutu kada je na teren utrčao žuti pas, koji je protrčao pored igrača na oduševljenje publike.

U makedonskom timu od početka je nastupio i defanzivac Borca iz Banjaluke Sebastijan Erera, do kojeg je pas i dotrčao na terenu.

Pogledajte

Y en Macedonia vs Escocia de la Nations League ha tenido que ser detenido al acceder al terreno de juego un perro.pic.twitter.com/IJ1DlVGZw7 — GRADA B pro (@GradaBpro)October 3, 2026

(MONDO)