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Pas prekinuo utakmicu i dotrčao do fudbalera Borca: Škotska rutinski slavila u Skoplju (VIDEO)

Pas prekinuo utakmicu i dotrčao do fudbalera Borca: Škotska rutinski slavila u Skoplju (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Reprezentacija Severne Makedonije poražena je od Škotske u trećem kolu B divizije Lige nacija u Skoplju (0:2), ali je svu pažnju ukrao jedan pas, koji je utrčao na teren.

Pas prekinuo utakmicu u Skoplju Izvor: X/Screenshot

Škotska je rutinski savladala Sjevernu Makedoniju na stadionu “Toše Proeski Arena” pogocima Kirona Bouvija u sedmom i Džona Mekgina u 69. minutu.

Na kraju su Škoti ostali sa 10 igrača nakon što je crveni karton zaradio Skot Mekena, ali to nije pomoglo timu Goce Sedloskog, koji je uknjižio i treći poraz u grupi.

Ipak, malo slavlja doživjeli su i domaći navijači i to već u 10. minutu kada je na teren utrčao žuti pas, koji je protrčao pored igrača na oduševljenje publike.

U makedonskom timu od početka je nastupio i defanzivac Borca iz Banjaluke Sebastijan Erera, do kojeg je pas i dotrčao na terenu.
Pogledajte

(MONDO)

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Tagovi

pas Liga nacija Sjeverna Makedonija Škotska

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