Hrvatski mediji traže hitan odgovor od Slavena Bilića: "Postali smo San Marino, ovo nije za mlađe od 13"

Hrvatska je doživjela istorijski debakl protiv Engleske, a mediji traže hitan odgovor od Bilića. Šta se desilo na Rujevici?

Izvor: Kacper Staniec / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatska je ostala zatečena istorijskim debaklom protiv Engleske u Rijeci - 0:7. O tome svjedoče i pisanja tamošnjih medija.

"Bilićeva ekipa zalutala je na teren, doživjela istorijski debakl i izgledala kao da prvi put igra zajedno. Dobra vijest je da je Dominik Livaković spriječio da Engleska na Rujevici zabije bar 13 komada", piše portal "Index.hr" u tekstu sa naslovom: "Pa dobro Biliću, šta je ovo?"

"Hrvatska je protiv Engleske izgledala onako kako protiv Hrvatske obično izgleda San Marino. I to San Marino koji nema dobar dan. Ništa nije valjalo", takođe navodi autor Vice Karin.

Hrvatska radio-televizija podsjetila je na činjenicu da tamošnja reprezentacija nikad nije ubjedljivije izgubila nego u košmarnoj noći u Rijeci.

"Hrvatska je doživjela najteži poraz u svojoj povijesti. Dosadašnji negativni rekord bio je poraz iz Elčea od Španije kada je bilo 0-6 u septembru 2018, u prvom izdanju Lige nacija", javlja HRT.

"U TV prenosima da stoji oznaka do 13 godina"

"Teška sramota na Rujevici, potpuni raspad 'vatrenih', imali priča sa Bilićem uopšte smisla!?", naslov je izvještaja portala 24sata.hr.

Bilić je sa svojim stručnim štabom i igračima brojnoj djeci na riječkim tribinama priredio pravi pakao. I veliko je pitanje hoće li te klince i dalje zanimati fudbal. Ne bismo se kladili", piše autor Hrvoje Tironi i podsjeća na težak poraz i od Španije prošle nedjelje.

"Hrvatska je poslije Sevilje još jednom pala bez ispaljenog metka, Bilićeve trupe ovog su puta u Rijeci pomeli - Englezi. I nanijeli nam najveći poraz svih vremena (7:0)", takođe se dodaje u tekstu.

"Bože me prosti, kao da nema trenera!"

"Večernji list" konstantuje da je Hrvatska odigrala najgori meč ikad i da izgleda kao da nema trenera.

"Nažalost, naša reprezentacija pod Bilićevim vođstvom prezentuja fudbal iz antikvarnice, lišen bilo kakve moći, energije, živahnosti i žustrine, apsolutno nedostojan elitnog društva Lige nacija. Mogla bi ova utakmica mogla biti putokaz nositeljima televizijskih prava u Hrvatskoj da uz utakmice vatrenih, kada igraju protiv suparnika iz svjetskog vrha, u tv-prenosima stave oznaku '13', kao upozoravajuću oznaku da sadržaj nije prikladan za osobe mlađe od 13 godina", piše autor Tomislav Dasović.

"To što u posljednje vrijeme demonstrira Hrvatska doista sadrži uznemirujuće elemente, među ostalim prizore kako legende hrvatskog fudbala, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Ivan Perišić..., pa i Slaven Bilić doživljavaju nevjerovatna poniženja na travnjaku. Bio je ovo neviđen horor od utakmice na Rujevici... Doista je nepojmljivo i neprihvatljivo da jedna reprezentacija koja je donedavno osvajala medalje na travnjaku izgleda tako nemoćno i disfunkcionalno. Bože me prosti, kao da nema trenera!", navedeno je u tekstu.

Hrvatska će u oktobarskom "prozoru" Lige nacija odigrati još jedan meč, u Splitu u utorak, protiv najtežeg protivnika - Španije, aktuelnog prvaka Evrope i svijeta.

Bonus video:

Mateo Kovačić promašaj na Hrvatska Engleska Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)