Najteži poraz u istoriji Hrvatske: "0:7" u Rijeci nikad neće zaboraviti

Hrvatska je doživjela najteži poraz u istoriji, izgubivši 0:7 od Engleske u Rujevici. Ovaj debakl ostaviće dubok trag na reprezentaciju.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske doživela je ponižavajući poraz od Engleske u Ligi nacija - 0:7 (0:4). Na utakmici u Rujevici, odigranoj samo pred dJecom zbog kazne UEFA, ekipa Tomasa Tuhela je razbila "vatrene" kao niko od otcjepljenja od Jugoslavije početkom devedesetih.

Engleski napadači Hari Kejn i Bukajo Saka dali su po dva gola, Džud Belingem, Entoni Gordon i Morgan Rodžers po jedan, u demonstraciji sile Engleske protiv neprepoznatljivo loše Hrvatske. U ovom i prošlom meču protiv Španije primila je čak 11 golova.

Jako težak početak drugog selektorskog mandata Slavena Bilića ostaće zauvijek upamćen po najtežem porazu u istoriji hrvatske reprezentacije i debaklu kakav nije doživjela ni u svojim najtežim fazama.

Na terenu velika imena, na semaforu bruka

Ove subote na stadionu u Rujevici pred decom na tribinama igrali su svjetski poznati i uspješni asovi za Hrvatsku - branio je Dominik Livaković golman Barselone, Luka Modrić igrao je čak 205. meč za reprezentaciju, as Mančester sitija Mateo Kovačić brukao se promašivši prazan gol, a najskuplji defanzivac svijeta Joško Gvardiol je sa saigračima iz odbrane na momente djelovao komično, jer je Engleska mogla da postigne i više od 10 golova na Rujevici.

Da situacija po Hrvatsku bude još teža, u utorak će igrati u Splitu protiv Španije, svjetskog i evropskog šampiona. Ako Bilićev tim ne bude drastično brzo stao na noge poslije šamarčina u Sevilji i Rijeci, ishod meča Španaca mogao bi da zavisi samo od milosti ekipe Luisa De La Fuentea.

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Bonus video: Blamaža Matea Kovačića protiv Engleske

Mateo Kovačić promašaj na Hrvatska Engleska Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)