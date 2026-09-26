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Španci pokorili Vembli: Kejn tragičar Engleske, Hrvati spriječili iznenađenje u Češkoj

Španci pokorili Vembli: Kejn tragičar Engleske, Hrvati spriječili iznenađenje u Češkoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zanimljivo veče u Ligi nacija, slavili Španci i Hrvati u A diviziji.

Liga nacija Engleska Španija Češka Hrvatska Izvor: John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Španije slavili su protiv selekcije Engleske poslije preokreta na Vemlliju sa 3:2, u prvom kolu A Lige nacija. U istom terminu, svoju utakmicu odigrali su Česi i Hrvati (1:2).

Aktuelni evropski i svjetski šampion je poveo u Londonu već u 2. minutu meča. Mark Geji je bio neoprezan, sa leđa mu se prikrao Lamin Jamal i rutinski zatresao mrežu Engleza. Ipak, domaćin uspijeva da preokrene do kraja prvog poluvremena i to golovima Gordona (36. minut) i Kejna (40. minut).

Mogli su Englezi do velikih 3:1, i to bi vjerovatno bila nenadoknadiva prednost, ali je kapiten Kejn promašio penal u 54. minutu. Na kaznu se čekalo do 60 minuta kada je Baena pogodio za izjednačenje 2:2. Konačan rezultat je postavio Ojarzabal u 74. minutu.

Fudbaleri Hrvatske savladali su Češku sa 2:1 u Pragu i tako slavili na početku mandata Slavena Bilića. Iako su vatreni bili bolji rival u prvih 45 minuta, golova nije bilo.

U 47. minutu je na scenu stubio nezamjenljivi Luka Modrić koji je pogodio na asistenciju Matanovića na startu drugog poluvremena. Međutim, samo nekoliko minuta kasnije, Česima izjednačenje donosi Karabec. Jedan gol je domaćinu poništen u 79. minutu, a onaj koji je riješio pitanje pobjednika postigao je Pašalić u 77 minutu.

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Tagovi

Liga nacija Engleska Španija fudbal Češka Hrvatska

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