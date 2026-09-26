Ćavi bez lažne skromnosti: "Došli smo da pobijedimo Srbiju"

Selektor Holandije Ćavi Ernandez iznio je očekivanja pred utakmicu sa Srbijom na stadionu "Rajko Mitić".

Izvor: MR/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Srbije dočekuju Holandiju u 2. kolu Lige nacija, a "lale" će sa klupe predvoditi legendarni Ćavi, koji je održao zanimljivu konferenciju za medije na "Marakani".

Španac je bio i više nego direktan u obraćanju javnosti i istakao da ga je iznenadila igra srpskih fudbalera u duelu sa Grčkom.

"Iznenađen sam kako je izgledala i kako je završena utakmica Srbije i Grčke, jer je Srbija igrala kod kuće. Ali, u fudbalu se nikada ne zna. Što se nas tiče, želimo da od početka preuzmemo inicijativu, da dominiramo terenom. Ima Srbija dosta individualnog kvaliteta, igra direktan fudbal, sa dosta dugih lopti, dobra je iz prekida... Neće biti lako", rekao je Ćavi.

Holanđani su došli po pobjedu i Ćavi ispred sebe ne vidi nijedan drugi scenario.

Izvor: MR/© MN press, all rights reserved

"Čeka nas drugačiji protivnik u odnosu na prvo kolo, ali moramo da pobijedimo. Ovo je važna utakmica za nas, zbog rasporeda na tabeli. Zadovoljan sam kako smo izgledali protiv Njemačke, čestitao sam igračima, iako nismo ostvarili cilj, da dobijemo utakmicu. Dobar je osjećaj, jer svi znamo da možemo da prikažemo dobar fudbal, da izgledamo dinamično, da osvajamo prostor. Ukratko, moramo sutra da pobijedimo".

Upitan je da li mu je poznato da je popularna "panenka" izvedena po prvi put u istoriji upravo na stadionu "Rajko Mitić"

"Istorijski trenutak koji se desio na istorijskom stadionu – Panenka! Nevjerovatan čovjek, hrabar. Uradio je nevjerovatnu stvar, ali to je dio naše strasti u fudbalu. Svi se sjećaju tog penala. Da li sam ja šutirao nekad Panenku? Ne, ja sam malo ozbiljniji. A i nisam previše penala šutirao u karijeri, imao sam ispred sebe Ronaldinja i Mesija. Moj izbor su više bili slobodni udarci. Da li bih se ljutio da neki moj igrač sutra šutne Panenku? Ako postigne gol - nema problema".

Vrlo dobro se sjeća utakmice sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore na istom stadionu iz 2004. godine.

"Savršeno se sjećam te utakmice, završena je rezultatom 0:0 i bila je fizički veoma teška. Srbija se jako dobro branila, moramo da budemo toga svjesni i sutra, jer sada nije u dobroj situaciji. Ne znam da li će naš protivnik igrati sa četvoricom ili petoricom u posljednjoj liniji, ali naš način igre se neće mijenjati: želimo da uzmemo loptu, preuzmemo inicijativu i da budemo oni koji se pitaju na terenu", poručio je selektor Holandije Ćavi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!