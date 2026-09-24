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Magija Sergeja, majstorija Tadića i gol Srbije: Pogledajte prelijepu akciju za pogodak Živkovića

Magija Sergeja, majstorija Tadića i gol Srbije: Pogledajte prelijepu akciju za pogodak Živkovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Sergej Milinković Savić je prelijepim dodavanjem započeo akciju, Dušan Tadić je nastavio, a Andrija Živković završio za vođstvo Srbije u Beogradu.

Srbija vodi protiv Grčke Izvor: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia

Novi početak Srbije i ljepše od ovoga teško da može. Sergej Milinković-Savić je pokrenuo akciju prelijepim dodavanjem spoljnom u prostor, Dušan Tadić je nadmudrio sve i prebacio loptu na drugu stranu, a Andrija Živković je završio napad golom. Za vođstvo Srbije protiv Grčke u Ligi nacija.

Prelijepo, za osmijehe Veljka Paunovića i svih koji su i na terenu i na klupi. Uslijedilo je veliko slavlje poslije jednog od najljepših pogodaka "orlova" sigurno. Baš ono što od ekipe traži selektor "orlova". I to poslije samo četiri minuta igre.

Pogledajte

01:07
Magija Tadića i gol Srbije
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Ujedno je ovaj gol pokazao i zašto je i Paunoviću i ekipi bilo bitno da se "mozak tima" vrati i da Tadić ponovo obuče dres sa grbom nacionalnog tima. Ako je bilo neke dileme, poslije ove majstorije je više nema.

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Tagovi

orlovi Srbija Grčka Liga nacija

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