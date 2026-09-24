Paunović: Kad smo se peli od Autokomande, bilo je prelijepo

Selektor Srbije Veljko Paunović emotivno je govorio o dolasku na stadion 'Rajko Mitić' i očekivanjima od meča protiv Grčke.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor Srbije Veljko Paunović rekao je da je jako emotivno podnio dolazak na stadion "Rajko Mitić" pred početak meča Srbija - Grčka u četvrtak uveče.

"Osjećam se emotivno, nastupajući za reprezentaciju kao selektor izuzetan je dan. Kad smo se od Autokomande peli ka stadionu osjećaj je bio prelijep, drago mi je da smo se vratili na ovaj veliki stadion, u Beograd, očekujemo podršku navijača i želim da svi ljudi koji dođu danas vide da se Srbija bori, da počinje novi ciklus, da znamo momenat kad treba da se stisnemo, da budemo ujedinjeni, da izdržimo periode u kojima bi protivnik mogao da se nametne, a i da narod na stadionu prepozna i podrži naše momente kada stisnemo i napadnemo", rekao je on za TV Arena sport.

Iskreno, detaljno i na momente emotivno govorio je u najavi ovog meča. Da li bi nešto dodao?

"U skladu s onim što sam govorio sve mislim, samo bih dodao da je ovo početak za nas. Svakako da je period koji je prošao za nama u nekim pripremama i probama. Nastavljamo rekonstrukciju reprezentacije, pravljenje tima koji će da se bori u kvalifikacijama za EP naredne godine, ali svaku priliku ćemo koristiti da budemo ubjedljivi i da budemo tim. Da u svakom koraku vidimo napredak", kazao je Paunović neposredno pred početak meča.

"Nije dovoljna borba, hoću i igru"

Izvor: MN PRESS

Naglasio je "Paun" da nije dovoljno da vidi samo borbu, jer želi i igru.

"Nije dovoljno samo da se borimo, već hoću i tim koji igra fudbal i svjestan sam da ne može sve odjednom. To je moja dodatna poruka, da ne možemo sve da pokažemo u jednoj utakmici. Naravno da nije nemoguće, ali tome ćemo težiti", kazao je selektor.

Imao je važnu poruku za igrače.

"Za momke je najvažnije da se skoncentrišu na utakmicu, sami su u tom procesu, hoćemo da znaju šta se očekuje od njih i uvijek je fokus na ovoj utakmici. Da pokažemo timski duh, igru i organizaciju koju smo spremali za ovaj meč. Da se, jednostavno, takmičimo, da budemo vesela ekipa, da radujemo publiku, ali u skladu sa našim nacionalnim karakterom uvijek prolazimo kroz patnju, ali dođemo do onoga što smo zamislili i što želimo."