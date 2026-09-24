Jonas Valančijunas burno slavio pobjedu nad Crvenom zvezdom

Jonas Valačnijunas je znao da proslavi slobodna bacanja Žalgirisa sa klupe pošto ih nije izveo zbog udarca u nos.

Izvor: Printscreen/Arena sport/MONDO

Crvena zvezda porazom je započela Evroligu. Kod kuće je izgubila od Žalgirisa (83:77). Meč je riješen u dramatičnoj završnici, a tamo se dogodila i jedna situacija o kojoj će se pričati. Na oko dva minuta prije kraja kada je gostujući tim vodio sa 75:73.

Tada je Semi Odželej napravio faul, udario je u nos Jonasa Valančijunasa. On se odmah uhvatio za nos, držao se za glavu nešto duže, pokazao da nije u stanju da izvede slobodna bacanja. Umjesto njega je ušao Karsen Edvards i bio je nepogrešiv sa linije penala.

Njegove koševe je burno proslavio doskorašnji saigrač Nikole Jokića iz Denvera. Radovao se sa klupe. Vratio se na teren poslije tridesetak sekundi litvanski centar.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Najdžel Vilijams-Gos sa 14 poena i Valančijunas koji je uz 13 poena imao i 8 skokova.

Pogledajte 00:48 Valančijunas burno slavi bacanja koja nije mogao da izvede Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

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(MONDO)