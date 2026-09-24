Uživo, Crvena zvezda - Žalgiris: Litvanci vode u Areni

Tok utakmice između Crvene zvezde i Žalgirisa možete pratiti uživo na sajtu MONDO.

Košarkaši Crvene zvezde otvaraju sezonu u Evroligi protiv litvanskog Žalgirisa, a utakmica je na programu od 20 časova u Beogradskoj areni.

Trener crveno-bijelih Ibon Navaro ne može da računa na povrijeđenog Nikolu Đurišića, dok će zamjenik kapitena Semi Odželej biti spreman za večerašnji duel. Srpski navijači će imati priliku da vide na djelu Jonasa Valančijunasa koji se vratio u Evropu poslije više od deceniju, ali neće im on biti najveća briga. Litvanci su se ozbiljno pojačali ovog ljeta i ponovo će biti konkurentni za plej-of.

Oni su već odigrali dvije utakmice u domaćem prvenstvu, što može biti otežavajuća okolnost za domaćina koji nije u takmičarskom ritmu, ali će svakako imati svoj najjači adut večeras - podršku navijača!