Uživo, Crvena zvezda - Žalgiris: Litvanci vode u Areni

Tok utakmice između Crvene zvezde i Žalgirisa možete pratiti uživo na sajtu MONDO.
Košarkaši Crvene zvezde otvaraju sezonu u Evroligi protiv litvanskog Žalgirisa, a utakmica je na programu od 20 časova u Beogradskoj areni.
Trener crveno-bijelih Ibon Navaro ne može da računa na povrijeđenog Nikolu Đurišića, dok će zamjenik kapitena Semi Odželej biti spreman za večerašnji duel. Srpski navijači će imati priliku da vide na djelu Jonasa Valančijunasa koji se vratio u Evropu poslije više od deceniju, ali neće im on biti najveća briga. Litvanci su se ozbiljno pojačali ovog ljeta i ponovo će biti konkurentni za plej-of.
Oni su već odigrali dvije utakmice u domaćem prvenstvu, što može biti otežavajuća okolnost za domaćina koji nije u takmičarskom ritmu, ali će svakako imati svoj najjači adut večeras - podršku navijača!
9' Motli jako loš
Greška Valančijunasa, a onda još jedan promašen zicer Motlija koji je potpuno van ritma! 17:23
8' Važni poeni!
Blaževič olako postiže poene, s druge strane Izundu popravlja promašenu trojku Monekea. 17:23
7' Žalgiris se odlijepio, Zvezda uzvratila
Ostao je sam Braun na trojci i pogodio je, odmah reaguje Ibon Navaro i traži tajm-aut! Jako važni poeni Batlera koji se mučio tokom cijelih priprema. Sada sjajna odbrana Vejler-Baba, Izundu će na liniju penala - 15:21
6' Odbrana mora bolje
Sjajna akcijaŽalgirisa i poeni Tubelisa. Loš napad Zvezde, a onda to Litvanci kažnjavaju brzim poenima - 11:18
5' Motli griješi
Motli promašuje zicer, Valančijunas to zna da kazni. Još jedna greška Motlija... Ide centar na klupu, a na terenu je prvi put i Batler koji dobija ovacije navijača - 11:14
4' Žestok početak meča
Karter je trojkom raspalio Arenu, a potom sjajna reakcija u odbrani košarkaša Zvezde. Lagano zakucavanje za Tubelisa 11:12
3' Džons i Edvards dominiraju
Valančijunas kontroliše skok i beleži nove poene. Pametan potez Džonsa koji iznuđuje slobodna bacanja. Nova trojka za Edvardsa sa druge strane 8:10
2' Džons raspoložen
Greška Motlija, a onda prve poene na meču bilježi Valančijunas. Novi poeni za poludistance za Džonsa koji je postigao sve poene za Zvezdu. 6:5
1' Počeo je meč u Areni!
Prve poene za Zvezdu u Evroligi postiže Kris Džons. Karsen Edvards uzvraća trojkom ali novi brzi poeni pleja Zvezde sa druge strane. 4:3
Zvezda prva petorka
Džons, Karter, Nvora, Odželej, Motli
Žalgiris prva petorka
Vilijams Gos, Edvards, Tubelis, Butkevičijus, Valančijunas
Tu je Novak Đoković!
Najbolji srpski sportista svih vremena gleda meč uživo, tu je sa ocem Srđanom!
Delije zagrmile u Areni!
Iako je kapacitet dvorane smanjen zbog kazne Evrolige, imaće izabranici Ibona Navara veliku podršku!
Sastav Crvene zvezde, bez Boldvina!
Ibon Navaro ne može da računa na jednog od novajlija, Patrika Boldvina.
Sastav Crvene zvezde: Motli, Džouns, Miljenović, Vajler-Bab, Batler, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Odželej, Kramer, Moneke
Atmosfera u Areni pola sata prije meča
Međusobni skor
Od 2000. godine ova dva kluba su se 20 puta sastala u Evroligi, a Žalgiris vodi sa 14:6. Prošle sezone je bilo 1:1, dok su Litvanci slavili 4 puta u posljednjih pet duela.
It’s#GameDAY@EuroLeagueR01 ⚪️— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)September 24, 2026
Belgrade Arena, 20:00#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/vlgeg5w8Wl
Šta je rekao Masijulis?
"Znamo koliko je teško igrati ovde u Srbiji protiv Crvene zvezde. Imaju dosta iskusnih igrača i novog trenera i biće veliki izazov da igramo sa njima ovdje. Očekujem da bude bučno i da bude jaka fizička borba. Možda neće biti toliko kvalitetno jer je prva utakmica. Mislim da svakom timu nedostaje još treninga, kako bi se uigrali. Svaki tim traži svoju igru. Svakako, biće fizički jaka borba."
Šta je rekao Navaro?
"Žalgiris je ekipa koja igra veoma dobro timski. Na koga god da se fokusirate, na njega, na Slevu, na Tubelisa ili na Edvardsa, oni će igrati kao tim. Uprkos promjenama, zadržali su kostur ekipe, imaju istu filozofiju i imaju iste automatizme protiv svih defanzivnih rješenja. Moramo da igramo timski i da očekujemo da će i oni tako igrati."
Dobro došli
Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Crvene zvezde i Žalgirisa, u prvom kolu Evrolige. Meč startuje od 20 časova u Beogradskoj areni.