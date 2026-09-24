Veliko priznanje za mladog vezistu Mateja Gaštarova.

Izvor: MN PRESS

Perspektivni fudbaler Crvene zvezde Matej Gaštarov našao se u vrhu spiska najboljih mladih igrača na svojoj poziciji, u izboru fudbalske opservatorije CIES.

U konkurenciji igrača do 23 godine, makedonski vezista se nalazi na sjajnoj trećoj poziciji sa indeksom od 1.58. Samo dvojica fudbalera se nalaze ispred njega, dok je iza njega ostao igrač Mančester junajteda Kobi Maino.

Gaštarov je "eksplodirao" pod vođstvom Alberta Rijere, njegova trenutna tržišna vrijednost je 1,5 miliona evra, a nema sumnje da će ova cijena drastično skočiti poslije ovog priznanja.

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Matej Gaštarov odlučio je da igra za reprezentaciju Sjeverne Makedonije iako je imao poziv Srbije.

"Ovaj trenutak sam sanjao još kao dijete, veoma sam srećan i svakako očekujem i da zaigram. Odlično sam prihvaćen, kao što sam i očekivao. Radio sam mnogo na sebi, stigao sam i do prvog tima Crvene zvezde, a sada i do seniorske reprezentacije", rekao je Matej Gaštarov za "Sloboden pečat" iz Sjeverne Makedonije i potom je dodao:

Vidi opis Na Marakani trljaju dlanove: Matej Gaštarov je upravo postao "plijen" evropskih velikana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Spreman sam da igram na bilo kojoj poziciji, da ispunim svaki zadatak trenera. Vjerovao sam u sebe, možda nisam očekivao da ću u jednom mjesecu debitovati i za prvi tim Crvene zvezde i za reprezentaciju, ali spreman sam za izazove."