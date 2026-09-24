Spektakularan doček za Željka Obradovića u Atini: "Kralj se vratio kući poslije 5227 dana"

Željko Obradović imao je spektakularan doček u Atini, na prvom zvaničnom meču od kada se vratio u Panatinaikos.

Izvor: Printscreen/X/Paobcgr

Željko Obradović imao je spektakularan doček u Atini. U "OAKA" dvorani je vodio Panatinaikos u prvom zvaničnom meču od kada se vratio na klupu "zelenih", a navijači to znaju da cijene. Svi su ustali, aplaudirali i skandirali njegovo ime.

"Poslije 5227 dana, Željko Obradović je ponovo na našoj klupi. Opet je tamo gdje je pisao istoriju. Tamo gdje pripada. Kod kuće. Jedno ime odzvanja i stvara jezu dok hiljade glasova skandira njegovo ime. Ovacije. Legenda nastavlja", stoji u objavi grčkog kluba uz naslov "Kralj se vratio".

Vratio se srpski stručnjak u Atinu, po odlasku iz Partizana je čekao nekoliko mjeseci i onda prihvatio ponudu Dimitrisa Janakopulosa. Sada sa "zelenima" cilja ono što mu nedostaje - deseta evroligaška titula.

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5,227 days later, Coach Zeljko Obradovic takes his place on our sideline once again. Back where history was written. Back where he belongs. Back HOME.



One name echoing and pure chills across thousands of voices chanting his name. An iconic…pic.twitter.com/ia0AyasUkE — Panathinaikos BC (@Paobcgr)September 24, 2026

Prvi meč je protiv Pariza u Atini i već je sredinom druge dionice razlika bila velika (42:23)...