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Spektakularan doček za Željka Obradovića u Atini: "Kralj se vratio kući poslije 5227 dana"

Spektakularan doček za Željka Obradovića u Atini: "Kralj se vratio kući poslije 5227 dana"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Željko Obradović imao je spektakularan doček u Atini, na prvom zvaničnom meču od kada se vratio u Panatinaikos.

Spektakularan doček za Željka Obradovića Izvor: Printscreen/X/Paobcgr

Željko Obradović imao je spektakularan doček u Atini. U "OAKA" dvorani je vodio Panatinaikos u prvom zvaničnom meču od kada se vratio na klupu "zelenih", a navijači to znaju da cijene. Svi su ustali, aplaudirali i skandirali njegovo ime.

"Poslije 5227 dana, Željko Obradović je ponovo na našoj klupi. Opet je tamo gdje je pisao istoriju. Tamo gdje pripada. Kod kuće. Jedno ime odzvanja i stvara jezu dok hiljade glasova skandira njegovo ime. Ovacije. Legenda nastavlja", stoji u objavi grčkog kluba uz naslov "Kralj se vratio".

Vratio se srpski stručnjak u Atinu, po odlasku iz Partizana je čekao nekoliko mjeseci i onda prihvatio ponudu Dimitrisa Janakopulosa. Sada sa "zelenima" cilja ono što mu nedostaje - deseta evroligaška titula.

Prvi meč je protiv Pariza u Atini i već je sredinom druge dionice razlika bila velika (42:23)...

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Tagovi

Željko Obradović Evroliga KK Panatinaikos

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