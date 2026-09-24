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"Selektore, imam jednu molbu za vas": Zidana iznenadilo pitanje novinara, nije ovo očekivao na konferenciji

"Selektore, imam jednu molbu za vas": Zidana iznenadilo pitanje novinara, nije ovo očekivao na konferenciji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jedan novinar javio se na konferenciji za medije i od Zinedina Zidana tražio autogram.

Novinar tražio autogram od Zinedina Zidana Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zinedin Zidan je sjeo na klupu reprezentacije Francuske i vodiće ekipu u Ligi nacija protiv Turske (25. septembar u 20.45). Dan ranije održana je konferencija za medije koju je obilježio jedan turski novinar. Tražio je autogram od njega usred konferencije.

"Ja sam novinar iz Turske. To što sjedim ispred vas je ostvarenje sna za mene. Veliki sam fan. Ponijeo sam knjigu sa sobom, da li biste mogli da mi je potpišete", rekao mu je novinar, uz pitanje o Ardi Guleru.

Legendarni francuski fudbaler je ostao iznenađen, nije znao prvo šta da kaže, pa se nasmijao.

"Može, nije problem, uradićemo to kasnije", poručio je Zidan i nahvalio Gulera i rekao "da je sjajan igrač koji igra za Real, ima sjajan karakter i da nije slučajno što igra u Realu".

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Tagovi

Zinedin Zidan Francuska Liga nacija

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