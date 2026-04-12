Milka Forcan sa Zinedinom Zidanom: "Ćaskanje u Madridu"

Potpredsjednica FK Partizan Milka Forcan objavila fotografiju sa Zinedinom Zidanom, jednim od najvećih fudbalera u istoriji

Izvor: Instagram/milkaforcan

"Ćaskanje u Madridu", napisala je potpredsjednica FK Partizan Milka Forcan na Instagramu, pod fotografijom na kojoj je sa Zinedinom Zidanom, jednim od najvećih fudbalera u istoriji.

Visoka funkcionerka srpskog kluba u društvu je legendarnog asa i trenera Real Madrida, osvajača Lige šampiona i kao igrač i kao trener (čak tri puta). Zidanova veza sa Partizanom je jaka i kroz njegovo poznanstvo sa Predragom Mijatovićem, takođe potpredsjednikom crno-bijelih.

Povrh toga, navijačima Partizana jedna je od omiljenih uspomena iz dva učešća u Ligi šampiona upravo Zidanova fotografija u dresu crno-bijelih, koji je obukao na stadionu u Humskoj poslije borbene utakmice Partizan - Real u novembru 2003. godine:

Milka Forcan u Madridu je poslije turbulentnog perioda u Partizanu, tokom kojeg je imala javni sukob sa bivšim asom crno-bijelih Đorđem Tomićem, u danima povišene tenzije u Humskoj. Ona je članica rukovodstva na mjestu potpredsjednice zadužene za sportska pitanja od jeseni 2024. godine i prvog dana aktuelne uprave, koju predvodi predsjednik Rasim Ljajić, a koju čine generalni direktor Danko Lazović, član Upravnog odbora Vojin Lazarević i bar na papiru i dalje, potpredsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović.