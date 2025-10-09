logo
Zvezda oštro osudila uvrede za Milku Forcan: Saopštenje crveno-bijelih u znak podrške potpredsjednici Partizana

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
FK Crvena zvezda osudio uvrede na račun potpredsjednice FK Partizan Milke Forcan.

Crvena zvezda osudila uvrede Milki Forcan Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda oštro je osudio javne uvrede koje su izrečene na račun Milke Forcan. Sa "Marakane" je poručeno da su poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip, kao i da će crveno-bijeli nastaviti da se zalažu za kulturu dijaloga, sportsko nadmetanje u fer atmosferi i međusobno uvažavanje svih aktera fudbalske zajednice.

Milka Forcan vrijeđana je na televiziji Arena sport, FK Partizan se oglasio oštrim saopštenjem, kao i ta televizija, koja je poručila da je suspendovala tu emisiju novinara Dejana Anđusa, koji je izrekao uvrede na račun potpredsjednice Partizana.

"Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje neprimjerene i uvredljive izjave iznesene na jednoj televiziji, a koje su bile usmjerene prema potpredsjednici Fudbalskog kluba Partizan, gospođi Milki Forcan. Bez obzira na rivalitet koji postoji između naša dva najveća kluba, smatramo da je poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip. Crvena zvezda se uvijek zalagala i nastaviće da se zalaže za kulturu dijaloga, sportsko nadmetanje u fer atmosferi i međusobno uvažavanje svih aktera fudbalske zajednice", saopštila je Crvena zvezda.

