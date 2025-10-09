Zvezda oštro osudila uvrede za Milku Forcan: Saopštenje crveno-bijelih u znak podrške potpredsjednici Partizana

FK Crvena zvezda osudio uvrede na račun potpredsjednice FK Partizan Milke Forcan.
FK Crvena zvezda oštro je osudio javne uvrede koje su izrečene na račun Milke Forcan. Sa "Marakane" je poručeno da su poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip, kao i da će crveno-bijeli nastaviti da se zalažu za kulturu dijaloga, sportsko nadmetanje u fer atmosferi i međusobno uvažavanje svih aktera fudbalske zajednice.
Milka Forcan vrijeđana je na televiziji Arena sport, FK Partizan se oglasio oštrim saopštenjem, kao i ta televizija, koja je poručila da je suspendovala tu emisiju novinara Dejana Anđusa, koji je izrekao uvrede na račun potpredsjednice Partizana.
"Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje neprimjerene i uvredljive izjave iznesene na jednoj televiziji, a koje su bile usmjerene prema potpredsjednici Fudbalskog kluba Partizan, gospođi Milki Forcan. Bez obzira na rivalitet koji postoji između naša dva najveća kluba, smatramo da je poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip. Crvena zvezda se uvijek zalagala i nastaviće da se zalaže za kulturu dijaloga, sportsko nadmetanje u fer atmosferi i međusobno uvažavanje svih aktera fudbalske zajednice", saopštila je Crvena zvezda.
