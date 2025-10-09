FK Partizan reagovao zbog vrijeđanja Milke Forcan

Zbog vrijeđanja potpredsjednice FK Partizan Milke Forcan klub se oglasio zvaničnim saopštenjem.
FK Partizan oglasio se danas saopštenjem povodom izjave Dejana Anđusa o potpredsjednici kluba Milki Forcan u njegovoj autorskoj emisiji zbog koje klub prekida saradnju sa TV Arena Sport. Preciznije, do daljeg fudbaleri i stručni štab neće davati zvanične izjave za ovu televiziju.
Saopštenje kluba prenosimo u cijelosti i bez izmjena:
"Fudbalski klub Partizan obavještava javnost da je zbog sramotnih i mizoginih izjava emitovanih u programu TV Arena Sport donio odluku o obustavi saradnje sa navedenim emiterom. Odluka stupa na snagu odmah i važi do daljeg.
FK Partizan nedvosmisleno osuđuje svaki govor mržnje i netolerancije. Naš klub je trajno posvećen vrijednostima fer-pleja i transparentnosti, ali ovdje se radi o klasičnoj zloupotrebi javnog prostora od strane jedne televizijske kuće.
O daljim koracima klub će blagovremeno obavještavati javnost", navodi se u saopštenju FK Partizan.
