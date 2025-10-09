logo
FK Partizan reagovao zbog vrijeđanja Milke Forcan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Zbog vrijeđanja potpredsjednice FK Partizan Milke Forcan klub se oglasio zvaničnim saopštenjem.

fk partizan saopstenje o vrijedjanju milke forcan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan oglasio se danas saopštenjem povodom izjave Dejana Anđusa o potpredsjednici kluba Milki Forcan u njegovoj autorskoj emisiji zbog koje klub prekida saradnju sa TV Arena Sport. Preciznije, do daljeg fudbaleri i stručni štab neće davati zvanične izjave za ovu televiziju.

Saopštenje kluba prenosimo u cijelosti i bez izmjena:

"Fudbalski klub Partizan obavještava javnost da je zbog sramotnih i mizoginih izjava emitovanih u programu TV Arena Sport donio odluku o obustavi saradnje sa navedenim emiterom. Odluka stupa na snagu odmah i važi do daljeg.

FK Partizan nedvosmisleno osuđuje svaki govor mržnje i netolerancije. Naš klub je trajno posvećen vrijednostima fer-pleja i transparentnosti, ali ovdje se radi o klasičnoj zloupotrebi javnog prostora od strane jedne televizijske kuće.

O daljim koracima klub će blagovremeno obavještavati javnost", navodi se u saopštenju FK Partizan.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:01
Milka Forcan ekskluzivno za Kurir: Koje sve promene nova uprava Partizana donosi klubu?
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

Tagovi

FK Partizan fudbal

