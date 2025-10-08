Rasim Ljajić govorio je o regionalnoj ligi kao spasu za srpski fudbal, ali i problemima sa kojima bi se to takmičenje susretalo.

Izvor: Screenshot/YouTube/@NOVAStv

Prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić govorio je o situaciji o klubu koji je nedavno preuzeo, ali i o kvalitetu takmičenja u Srbiji. Tako je predstavnik Parnog valjka istakao da bi regionalna liga u mnogome poboljšala situaciju u kojoj se nalazi srpski fudbal, ali je isto tako i podvukao da je formiranje takvog takmičenja malo vjerovatno.

"Svi se slažu da je regionalna liga spas za naš i za fudbal u zemljama bivše Jugoslavije. Možemo li to da da sprovedemo? Ne. A kad pričate neformalno svi su saglasni da je to jedino rješenje", započeo je Ljajić u podkastu "Ćao Nevena" na "Novoj S". Potom je prvi čovjek Partizana pokušao da objasni svoj stav: "Nije to zbog politike, nego je nemoguće organizovati utakmice, da na primjer navijači Dinama dođu ovdje. Naslušao sam se da su političari za sve krivi, naravno da su odgovorni i da dominantno stvaraju klimu, ali nisu sami u tome."

Vidi opis Rasim Ljajić o regionalnoj ligi: "Kako da organizujemo utakmicu bez policije?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Ako svi predsjednici država kažu da se stvori regionalna liga, da li mislite da možete da se organizuje utakmica ovdje, a da ne angažujete svu miliciju ovog svijeta? To nije populizam, nego realnost. Ne želim nikog da branim, međutim, prenaglašava se značaj koji političke ličnosti imaju, u smislu kreiranju javnog mnjenja. Državnici su najodgovorniji, ali gdje je uloga medija, obrazovnog sistema, šta porodica kreira, gdje nam deca borave", dodao je Ljajić.

Postoji li rješenje za Partizan?

Izvor: MN PRESS

Partizan nije uspio da obezbijedi proljeće u Evropi iako se mlada ekipa Srđana Blagojevića lavovski borila. Čini se da crno-bijeli idu dobrim putem, s obzirom na to da su "bebe Partizana" sada traženi igrači. "Jedina strategija, ne samo za Partizan, nego za svaki srpski klub, jeste da stvara igrače, prodaje ih i tako funkcioniše. Sve drugo je kratkoročno, dan za dan, godina za godinom. Naravno da nam država pomaže da riješimo tekuće probleme. Da sam ja na vlasti, da imam svu vlast, kako bih mogao da dajem Partizanu, da sipam i da sipam, sipam..."

"Jedino je korisno da stvaramo igrače, zarađujemo i ulažemo u omladinsku školu. Sad pravimo i internat, dovodićemo djecu iz cijele Srbije i iz regiona, da bi roditelji vidjeli gdje će im djeca biti smještena, kako će pohađati školu, rasti u zdrave ličnosti, a ne samo fudbalere".

Možda bi privatizacija mogla biti ključ? "Saglasan sam da je privatizacija najbolji put, ali smo daleko od toga, zbog atmosfere i navijača koji ne bi to prihvatili. Oni računaju da je klub njihov i sad kad bi došao neki biznismen, praktično bi klub postao njegovo lično vlasništvo. Zbog emotivnih ili drugih razloga bi to ljudi teško prihvatili", rekao je Ljajić.

Bonus video:

Pogledajte 01:15 Partizan - Zvezda, izlazak igrača i himna Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)