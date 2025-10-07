logo
Žestoka tuča ispred stadiona FK Partizan: Sijevale baklje, prolaznici snimali huligane

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Na društvenim mrežama pojavio se snimak tuče ispred stadiona FK Partizan u Humskoj ulici.

Tuča na stadionu Partizana Izvor: mondo.ba

Žestoka tuča navijača dogodila se ispred stadiona FK Partizan u Humskoj ulici, odnosno između južne i istočne tribine doma crno-bijelih. Na snimku koji je osvanuo na mrežama, može se vidjeti da su korišćene i baklje, a nije poznato kako je do sukoba došlo!

Za sada nema pouzdanih informacija o epilogu tuče, odnosno o broju povrijeđenih lica nakon sukoba u kojem su upotrebljene baklje. Očigledno je samo da je u tuči učestvovalo nekoliko lica, da su bili maskriani i da su očigledno pripremljeni ušli u sukob. Pogledajte tuču na stadionu Partizana:

