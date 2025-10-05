"Prijetili su nam drakonskim kaznama, morali smo da se vratimo": Tanjga osuo paljbu po Partizanu poslije derbija

Miroslav Tanjga je dan poslije derbija sa Partizanom ponovo pričao o dešavanjima sa meča i otkrio nove detalje o prijetnjama i povratku na teren poslije prekida.

Partizan je na 80. rođendan uspio da pobijedi Vojvodinu u Humskoj (1:0). Meč je obilježilo nekoliko prekida zbog bakljade i topovskih udara, pa je drugo poluvreme zbog toga bilo produženo za čak 18 minuta. Po završetku utakmice je strateg tima iz Novog Sada Miroslav Tanjga "osuo paljbu" po crno-bijelima, a nešto slično uradio je i dan kasnije

"Mi smo najmanje krivi što se nije igrao derbi kakav smo očekivali. Penal i crveni karton su nas poremetili, ali nismo gubili nadu i nastavili smo da igramo. Ali, sa igračem manje u Beogradu uz sve te prekide i gluposti koje su se dešavale nisu dale igračima da uđu u ritam. O penalu neću da diskutujem, nisam siguran da bi penal bio dosuđen da je igrač Partizana napravio isto u svom šesnaestercu. Isto važi i za crveni karton, bilo je remplovanje. Ali, sve to da zanemarimo, mi smo i sa desetoricom pokazali da možemo da igramo sa svima, mada ne možemo da ostanemo imuni na nefudbalske stvari koje su se dešavale. To što se u Beogradu dešavalo prevazilazi sve moguće okvire", rekao je Tanjga za "Mozzart sport".

Osvrnuo se na crveni karton koji je u 30. minutu dobio njegov sin Siniša.

"Teško mu je palo. Ponovio je i meni da je to bilo remplovanje i da je igrač Partizana prvi udario u njega. Na kraju krajeva, on tu nije ni trebalo da bude, već neko drugi. Prije toga je bio korner za nas i zanemareni su neki defanzivni zadaci. Momcima sam i prije meča rekao da dolazimo na feštu, da Partizan slavi rođendan i da to iskoristimo da igramo dopadljivo, a ako rival bude bolji, da pružimo ruku i da idemo dalje. Dali smo sve od sebe, to nije bilo dovoljno."

"Prijetili su nam drakonskim kaznama"

Poslije toga je iskusni stručnjak krenuo da priča o prekidima i stvarima koje su, kako kaže, uticale na sve na terenu.

"Bilo je pet prekida dok sudija nije konačno poslao igrače u svlačionicu. Laž je da su nam rekli da ostanemo u tunelu, mislili smo da je meč završen. Kada smo krenuli da vezujemo dodavanja, akcije, bili smo prekidani na svakih 10-15 minuta.Nije ono bila fudbalska atmosfera i proslava rođendana je po mom mišljenju propala. Bila je to antipropaganda fudbala. Ko će više od normalnih navijača Partizana da dođe na stadion poslije ovoga? Pitanje je i da li ću ikada više kao gledalac da odem na neki meč u našoj ligi. Što bih brinuo da li će me neko pogoditi petardom? Meni je u prvom minutu sinoć topovski udar pao pod noge, u prvom minutu! Dolazi delegat da me pita gdje je pao, ja ga jedva čujem. Šta je to? Dobrodošlica?"

Nastavio je Miroslav da priča u istom dahu u o svemu što se desilo u Humskoj.

"Vratio sam ekipu na teren jer su nam zaprijetili da ćemo biti kažnjeni ako se ne vratimo. Konsultovao sam se sa Upravnim odborom i predsjednikom i donesena je takva odluka. Ja sam trener i takve odluke ne mogu da donesem. Rekli smo 'Okej, izlazimo na teren, ali ako padne još jedna petarda povlačimo se po cijenu bilo kakve kazne'. Da se nismo vratili kaznili bi prvo mene, pa klub. Mi smo Vojvodina i imamo obavezu prema srpskom fudbalu da se ponašamo po pravilima. Da ponovim, niko nam nije rekao da ostanemo u tunelu. Momci su ušli u svlačionicu, krenuli da skidaju kopačke i dresove, a delegat je poslije deset minuta došao sa sudijom da nam kaže da nastavimo meč. Pitao sam ih da li su tribine ispražnjene, dobio odgovor da nisu i da je to nemoguće. A, moguće je da se igra u takvim uslovima? Uslijedio je sastanak i rečeno nam je da moramo da nastavimo meč ili će kazne da budu drakonske. Razum je preovladao, bili smo svjesni da dizanjem bune ništa nećemo dobiti."

"Isto sam pričao i poslije meča sa Zvezdom"

Podsjetio je Tanjga i da je imao sličnu izjavu i poslije finala Kupa prošle godine kada je Zvezda pobijedila Vojvodinu u meču koji je bio na ivici prekida.

"Ljudi zaboravljaju, ali sam i tada rekao da utakmica nije imala veze sa fudbalom, neka vrate i neka vide. Kada god smo bili u napadu, navijači su bacali baklje, petarde, dimne bombe... Nego navijači izvrću istinu kako im odgovara. Isto su krenula pisanja da nisam hteo da izađem sa terena, da sam ušao u sukob sa navijačima. Odmah sam izašao, nikakvog sukoba nije bilo, nego nisam mogao da uđem u tunel, gađali su me staklenim flašama. Zašto se šire laži i dezinformacije? Radi dodatne drame. Ovakva dešavanja vode naš fudbal u propast, bićemo najgora liga u Evropi. Za koga igramo fudbal? Za ove što gađaju sa tribina. Nemojte da se lažemo više. Ne pričam ovo da bih sebe odbranio, želim boljitak u našem fudbalu. Najteže je mijenjati svijest ljudi, ali ovako ne može dalje. Nas su juče vrijeđali od prvog minuta, nazivali Mađarima, čemu to? Pa šta ako je neko Mađar, Srbin, Bošnjak, da li pričamo istim jezikom? Jesmo došli na fudbalsku utakmicu. Ništa ne bih rekao da je bila ona bakljada na početku i na kraju meča, treba da se proslavi rođendan, ali majstore ne može to na svakih deset minuta. Ne mogu topovski udari pod noge igrača, pod našu klupu. Sa ovakvim ponašanjem odbićemo i ovo malo publike što imamo", zaključio je Tanjga i dodao da ljudi iz FSS treba da se pozabave svim ovim stvarima.

