Sin Laneta Jovanovića ljetos prešao u Partizan, pa "ukrao" pobjedu Crvenoj zvezdi

Sin Lanea Jovanovića ljetos prešao u Partizan, pa "ukrao" pobjedu Crvenoj zvezdi

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Dušan Jovanović postavio konačan rezultat u omladinskom vječitom derbiju.

Sin laneta Jovanovića dao gol za Partizan protiv Crvene zvezde Izvor: Zvezda TV/Youtube/Printscreen

Omladinci Crvene zvezde i Partizana odigrali su neriješeno 1:1, u okviru 9. kola Omladinske lige Srbije. Izabranici Nenada Milijaša imaju za čime da žale jer su igrali bolji fudbal, ali je sin Milana Laneta Jovanovića donio bod crno-bijelima.

Dosta bure se diglo kada su sinovi slavnog asa prešili iz redove jednog vječitog rivala u drugi, a izgleda je Partizan napravio pravi potez. Dušan i Miloš su letos zadužili crno-bijelu opremu, a upravo je Dušan postavio konačan rezultat u 69. minutu i sačuvao svom timu dva boda. Samo pet minuta ranije ušao je kao "džoker" sa klupe i opravdao povjerenje Ivana Radovanovića.

Prethodno je bolju igru Zvezde materijalizovao Dimitrije Šarić u 57. minutu, a rezultat je mogao biti u korist crveno-bijelih da sa druge strane nije sjajno branio Tarik Banjić. Sve u svemu crveno-bijeli nisu iskoristili svoje šanse, za šta su surovo kažnjeni.

Dušan Jovanovićje rođen 2008. godine i igra na poziciji krilnog napadača, dok je njegov tri godine mlađi brat Miloš zajedno sa njim prešao iz Zvezde u Partizan. Podsjetimo, njihov stariji brat Lazar je napunio kasu srpskog šampiona kada je prešao u redove Štutgarta.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal Milan Jovanović

