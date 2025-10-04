"Poslije kiše dolazi sunce": Milojević pred Napredak vjeruje da Zvezda izlazi iz krize

Crvena zvezda gostuje Napretku u 11. kolu Superlige.

Izvor: Rita Franca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda u 11. kolu Superlige gostuje u Kruševcu ekipi Napretka. Susret je na programu u nedjelju od 19 sati, a pred meč u domaćem šampionatu oglasio se i strateg crveno-bijelih. Milojević je istakao da njegov tim neće imati mnogo vremena da se spremi za novi meč poslije gostovanja i poraza od Porta u Ligi Evrope.

"Biće sigurno zahtjevna utakmica. Kasno smo se vratili i nećemo imati mnogo vremena za pripremu, ali mi smo profesionalci i moramo da budemo spremni za tu utakmicu" rekao je Milojević.

Trener crveno-bijelih je govorio i o rivalu iz Kruševca. "Napredak je jedan dosta jak kolektiv. Izdvojio bih Majdevca, koji im se vratio i koji im mnogo znači, zatim kapitena Bastajića i Šarića. Imaju i dosta dobrih igrača u odbrani, poput Bukorca. Generalno posjeduju veliki broj kvalitetnih fudbalera. Ono što Napredak oduvijek krasi jeste kompaktnost, a sa dolaskom novog trenera sigurno će iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje. Imaju snažan kolektiv i podršku navijača, koji uvijek ispune tribine do posljednjeg mjesta."

Kakva je zdravstvena situacija u Crvenoj zvezdi?

Kad je riječ o zdravstvenom biltenu, Milojević je istakao: "Imaćemo trening, pa ćemo vidjeti u kakvoj smo situaciji, da li imamo povrijeđenih igrača ili neke sa zdravstvenim problemima. To ćemo znati nakon prvog treninga poslije povratka."

Izvor: Rita Franca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Situacija u timu nije onakva kakva se očekuje. "Mislim da je loša sreća u pitanju, ali šta da radimo, idemo dalje, moramo da prevaziđemo i to. Uvijek kažem, poslije kiše dođe sunce, i nadam se da će moji igrači prije svega biti zdravi i da neće zadobiti teške povrede kao što je Babikina. Podsjetimo se da nisu bile lake ni povrede Radeta Krunića i Aleksandra Kataija. Nadam se da ćemo uspjeti da izađemo iz te mini krize sa povredama i da ćemo imati sve igrače zdrave, kako bi mogli da konkurišu za tim", rekao je Milojević.

Osvrnuo se Milojević i na predstojeću reprezentativnu pauzu koja slijedi nakon meča u Kruševcu. "Sigurno će prijati pauza, ali mislim da ću imati nešto veći broj igrača koji će ostati sa nama. Ostaje nam prostora i da se odmorimo, ali i da radimo. Ono što me posebno raduje jeste što ćemo poslije pauze imati na raspolaganju Radeta Krunića i Aleksandra Kataija, tako da ćemo sljedeći ciklus dočekati sa više igrača. Moram da napomenem da nam je teško pala povreda Šavija Babike. Nadamo se da će se brzo oporaviti, jer i njemu je ta povreda teško pala. To je, naravno, sastavni dio fudbala i želim mu brz oporavak kako bi što prije pomogao ekipi", završio je strateg crveno-bijelih.



