Bivši as Zvezde i Dinama potpisao za Hrvatski dragovoljac: Ne odustaje u 38. godini, boriće se za ostanak u drugoj ligi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji bek Crvene zvezde Luis Ibanjez nastavlja da igra i u 38. godini

Luis Ibanjez potpisao za Hrvatski dragovoljac Izvor: MN PRESS

Bivši as Crvene zvezde Luis Ibanjez potpisao je za Hrvatski dragovoljac, nakon što je u prethodna dva mjeseca odigrao samo 11 minuta za Sesvete i ekspresno napustio taj tim iz predgrađa Zagreba.

Ibanjez ima 37 godina, posjeduje i hrvatski pasoš, pa u tamošnjoj ligi igra kao domaći fudbaler, nakon svoje velike epizode u Dinamo Zagrebu od 2008. do 2015. godine. U Srbiji je ostavio dubok trag u Zvezdi igrajući za nju u sezoni 2015/16, dao je veliki doprinos osvajanju titule pod vođstvom Miodraga "Grofa" Božovića i bio strijelac i u vječitom derbiju.

Početkom ove decenije Ibanjez je proveo dvije godine u filijali crveno-bijelih, Grafičaru. Potom je drugu ligu Srbije zamijenio drugom ligom Hrvatske i proveo dvije sezone u Jarunu, a sada će se sa Hrvatskim dragovoljcem boriti za opstanak, jer je posljednjeplasirani na tabeli drugog ranga.

Ibanjez je ponikao u Boki Juniors, a izuzev u Dinamo i Zvezdi igrao je i za argentinski Rasing, Đer, Trabzon, Karabuk i Zrinjski.

Bonus video: Luis Ibanjez za MONDO

Pogledajte

03:02
Lučo Ibanjez intervju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

