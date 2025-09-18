Legendarni Luis Ibanjez dobio otkaz poslije dva mjeseca: Odigrao samo 10 minuta i već se spakovao

Nekadašnji fudbaler Dinama iz Zagreba, Crvene zvezde i Zrinjskog može da traži novi klub.

Nekoliko nedjelja nakon što je napustio Jarun i pojačao Sesvete, argnetinski lijevi bek Luis Ibanjez (37) je slobodan igrač i može da promijeni sredinu. Nakon dva mjeseca u novom timu, obje strane su zaključile da saradnja ne treba da potraje, pa je nekadašnji fudbaler Dinama iz Zagreba, Crvene zvezde, Zrinjskog i brojnih drugih ekipa dobio otkaz.

Tokom prethodna dva mjeseca Ibanjez je odigrao tek 10 minuta za Sesvete. Bilo je to u trećem kolu drugog ranga hrvatskog fudbala, kada je na gostovanju Opatiji dobio priliku u 80. minutu. Dok je on bio na terenu domaći tim je postigao gol za pobjedu, a Lučo ni prije ni poslije toga nije dobijao priliku da igra.

Imajući u vidu njegove godine, postavlja se pitanje i da li je ovo kraj velike karijere koju je Argnetinac uglavnom pravio u klubovima bivše Jugoslavije. Sa Dinamom je osvojio 13 trofeja, od čega čak sedam šampionskih titula u Hrvatskoj, a bio je i šampion Srbije sa Zvezdom.

Kakvu karijeru ima Luis Ibanjez?

Argentinski defanzivac ponikao je u redovima slavne Boke juniors, za koju navija cijelog života. Ispunio mu se dječački san kada je obukao dres na kojem se naizmjenično smjenjuju plava i žuta boja, ali nije dugo ostao u velikanu iz Buenos Ajresa. Nakon samo nekoliko mjeseci u prvom timu preselio se u Evropu.

Prvi evropski tim bio mu je Dinamo iz Zagreba u kojem je postao legenda, a jednu sezonu na pozajmici je proveo u argentninskom Rasingu. Nakon najuspješnijeg hrvatskog tima ređali su se Đer, Crvena zvezda, Trabzon, Karabuk, Zrinjski, Grafičar i Jarun.

U dresu Crvene zvezde odigrao je jednu sezonu, osvojio šampionsku titulu i na 37 mečeva postigao 11 golova i zabilježio 15 asistencija. Nakon odigranih evropskih kvalifikacija na početku naredne sezone napustio je klub i otišao u Tursku, a Zvezda je dobila 1.400.000 evra. Vratio se u srpski fudbal i pojačao Grafičar, gdje je bio kapiten i mentor mladim fudbalerima tokom dvije sezone u Prvoj ligi Srbije.