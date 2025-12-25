"Još učim pravila, možemo do finala Evrolige": Kameron Pejn otkrio zašto nije došao u Partizan prije 2 mjeseca

Kameron Pejn odgovarao je na pitanja novinara i objasnio zašto je došao u Partizan i šta su mu ciljevi sa klubom

Kameron Pejn je najnovije pojačanje Partizana. Stigao je u Beograd direktno iz NBA lige i po prvi put je razgovarao sa srpskim medijima. Na konferenciji za medije je odgovarao na pitanja.

"Pričao sam sa Vašingtonom dosta prije dolaska ovdje. Ne znam mnogo o Partizanu, imamo novog trenera, pokkušavam da učim od njega, bio je trener prije njega i rekli su mu da je on najveći ikada. Znam da trenutno ne pobjeđujemo i da imamo najbolje navijače ikada."

Prizano je da još uči i da se navikava na evropsku košarku.

"Kada sam bio u NBA ligi ulazio sam sa klupe, nisu me toliko udvajali, sa tim sam se malo suočavao na koledžu. Mislim da će da bude drugačije ovdje. Kako da kažem, drugačije defanzivne šeme. Moram da se pripremim, neka pravila su drugačija, ne smijem da pozivam tajm-aut, to su mi rekli prije pet minta. Dvije nesportske me izbacuju iz igre, moram da učim neke stvari. Košarka je košarka. Takmičim se na najvišem nivou. Spreman sam da igram. Naučiću pravila. Ako napravim grešku postaraću se da je ne napravim opet."

"Zašto ranije nije došao u Partizan?"

Bilo je pregovora sa Partizanom i u oktobru kada je Željko Obradović bio trener, zašto tada nije došao?

"Tada su me zvali i neki NBA timovi, bio sam na nekim treninzima sa nekoliko timova. Oni su na kraju doveli druge igrače. Htio sam sebi da dam šansu da se vratim u NBA. Vrijeme je prolazilo, prošlo je dosta vremena, bio sam umoran od čekanja. Otvorila se prilika da dođem, nisam htio da sjedim kući. Imao sam priliku da igram u NBA, nije se ostvarilo, bio sam umoran od čekanja. Nisam htio da sjedim i da čekam.

"Mogu da obećam da ću da se trudim na 100 odsto. Nije realno da obećam da ćemo dobiti svaki meč. Potrudiću se da tako bude. Svašta može da se desi na terenu. Hoću da uđemo u finale Evrolige, ali moramo da počnemo sa treninzima, da to unaprijedimo i to će da se prenese na utakmice. Moramo više da razgovaramo, biću lider na terenu. Hoću da poentiram takođe i da pobjeđujemo. Volim ovo sranje... U moju energiju i trud se nikada neće dovoditi u pitanje.

"Cilj je finale Evrolige"

Tvrdi da je njegov cilj i cilj ekipe plasman u finale Evrolige.

"Naravno da je cilj da idemo do fiinala Evrolige, da osvojimo sve, taj cilj je postavljen pre početka sezone i ne mijenja se. Šansa i dalje postoji. Moramo da probamo da dobijemo svaki meč. Taj cilj ne smije da se mijenja", kaže Pejn.

Tvrdi da ekipa mora da popravi hemiju koja trenutno nije najbolja.

"Hemija možda trenutno nije najbolja, ali ćemo naći način da igramo zajedno. Poenta je da se zabavljamo na terenu. Novi trener je došao, ovo je reset, novi trener, novi bek. Hemija mora da se popravi, da igramo i pobjeđujemo zajedno. Moramo kao ekipa da pobjeđujemo. Bilo je zabavno na treninzima, ali ne baš toliko. Jer dosta učim i dalje. Hranim se energijom sa tribina i jedva čekam to."

"Neka čuvaju Vašingtona"

Upitan je Pejn i za njegov nekarakterističan način šuta koji privlači veliku pažnju.

"Nadam se da me neće čuvati najbolji defanzivci, neka čuvaju Vašingtona. Neću previše da pričam o mom šutu, teren je manji, lopta je drugačija. Trudiću se da uključim saigrače u igru i naravno da ću da šutiram takođe."