"Svi hoće da pričaju o Parkeru": Penjaroja progovorio o dolasku u Partizan i buđenju Džabariju

Đoan Penjaroja se prvi put obratio novinarima od dolaska u Partizan.

Đoan Penjaroja obratio se novinarima prvi put od dolaska u Partizan. U Beogradu je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o raznim temama, planovima i ciljevima sa crno-bijelima.

"Znam, nije lako pitanje. Svjestan sam da su navijači ljuti na ekipu, da su nezadovoljni zbog trenutnog stanja. Svjestan sam svega toga. Moj posao je da budem košarkaški trener. Ono što želim da kažem jeste da ne želim da se misli o prošlosti. Da se misli samo na naš posao i na ono što zavisi od ekipe. Moramo da popravimo sliku i da bude mnogo bolja nego što je bila u posljednjim utakmicama", rekao je Penjaroja.

"Šta je moj plan? Moramo da 'očistimo glave'. Shvatam da atmosfera nije pozitivna. Želim da se izborim za to da stvorimo tim. Imamo talentovane igrače. Moramo da igramo zajedno i da sklonimo sve negativne stvari i da budu poztivne. Želim da ubrzam igru Partizana i da igram više. Ne solidnu, već agresivniju odbranu. Vidjeli ste to u posljednjim utakmicama, igrači su izgledali u nekim momentima kao da su lošiji nego što zaista jesu."

Pričao je i o pregovorima sa Partizanom.

"Istina je da je Partizan započeo razgovore sa mnom prije tri sedmice. Zahvalan sam predsjedniku kluba Ostoji Mijailoviću na prilici, prije dolaska trenera Obradovića su bili razgovori o mom dolasku takođe. Pregovori nisu bili teški iz profesionalnog ugla. Bilo mi je potrebno vrijeme da završim situaciju vezanu za raskid ugovora sa Barselonom. To su bile poteškoće koje su čekale da se riješe. Poslije rezultata i svega, tražili smo najbolji momenat i tajming za moj dolazak"

