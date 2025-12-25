Đoan Penjaroja se prvi put obratio novinarima od dolaska u Partizan.
Đoan Penjaroja obratio se novinarima prvi put od dolaska u Partizan. U Beogradu je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o raznim temama, planovima i ciljevima sa crno-bijelima.
"Znam, nije lako pitanje. Svjestan sam da su navijači ljuti na ekipu, da su nezadovoljni zbog trenutnog stanja. Svjestan sam svega toga. Moj posao je da budem košarkaški trener. Ono što želim da kažem jeste da ne želim da se misli o prošlosti. Da se misli samo na naš posao i na ono što zavisi od ekipe. Moramo da popravimo sliku i da bude mnogo bolja nego što je bila u posljednjim utakmicama", rekao je Penjaroja.
"Šta je moj plan? Moramo da 'očistimo glave'. Shvatam da atmosfera nije pozitivna. Želim da se izborim za to da stvorimo tim. Imamo talentovane igrače. Moramo da igramo zajedno i da sklonimo sve negativne stvari i da budu poztivne. Želim da ubrzam igru Partizana i da igram više. Ne solidnu, već agresivniju odbranu. Vidjeli ste to u posljednjim utakmicama, igrači su izgledali u nekim momentima kao da su lošiji nego što zaista jesu."
"Svi hoće da pričaju o Parkeru": Penjaroja progovorio o dolasku u Partizan i buđenju Džabariju
Pričao je i o pregovorima sa Partizanom.
"Istina je da je Partizan započeo razgovore sa mnom prije tri sedmice. Zahvalan sam predsjedniku kluba Ostoji Mijailoviću na prilici, prije dolaska trenera Obradovića su bili razgovori o mom dolasku takođe. Pregovori nisu bili teški iz profesionalnog ugla. Bilo mi je potrebno vrijeme da završim situaciju vezanu za raskid ugovora sa Barselonom. To su bile poteškoće koje su čekale da se riješe. Poslije rezultata i svega, tražili smo najbolji momenat i tajming za moj dolazak"
"Panter je sjajan"
"Panter je fantastična osoba i sjajan igrač. Nisam pričao sa njim u posljednjih mjesec dana. Kada smo bili u Beogradu sa Barselonom, vidio sam da voli grad, Partizan, imao je samo riječi hvale o Partizanu i navijačima"
O prošlim pregovorima sa Partizanom
"Pričali smo prije nekoliko godina, nije bio idealan momenat. Sada se situacija promijenila. Teži je momenat za Partizan trenutno, znamo kakva je situacija trenutno .Uzbuđen sam što ću doživjeti ovo iskustvo. Ubijeđen sam da mogu da promijenim našu situaciju.
"Svi hoće da pričaju o Parkeru"
"Džabari Parker je sjajan igrač, svi hoće da pričaju o njemu. Ja sam ovde samo tri dana. Ne mogu da promijenim mnogo, ali za mene su svi igrači isti. Tačno je da igra lošije nego u Barseloni, ali nije jedini. Svi su bitni. Ja sam trener Partizana i donosiću odluke na osnovu toga šta je najbolje za tim."
"Biće mi čast"
Da li je upoznat sa udruženjem košarkaških trenera u Srbiji i da li znate da bi trebalo da sarađujete sa našim udruženjem?
"Biće mi čast da razmjenjujem ideje sa trenerima u Srbiji i da učim od njih. Istina je da trenutno nemam toliko vremena. Evroliga, ABA liga, ali kada budem imao, biće mi zadovoljstvo da pričam o košarci."
O rivalstvu sa Zvezdom
"Da, znam sve o derbiju i da je to neverovatno. Ne samo u Beogradu, to je nevjerovatno iskustvo. Želim da vidim utakmicu direktno i kao navijač, to je sjajno iskustvo za košarku. Spreman sam. Moj fokus u ovom momentu nije Zvezda i mečevi sa njima, već na rad i moj tim"
"Da budu zadovljni i ako gubimo"
"Ekipa može da pobjeđuje ili gubi, ali i ako gubi, moj cilj je da navijači koji su nam najvažniji, da odu zadovoljni. Zato mora da postoji požrtvovanje, trud, rad, želju, energiju i karakter. Mora ekipa da se bori. I najvažnije je da igrači znaju da moramo da unaprijedimo mnogo ovo što pružamo navijačima."
"Svjestan sam situacije u Partizanu"
Pitanje za Penjaroju je bilo da li je spreman za izazove koji ga čekaju i da je bilo i sukoba između navijača i igrača.
"Šta je moj plan?"
"Ne dolazim da mijenjam mišljenje o Željku"
"Znam da su navijači u Srbiji strastveni i da je Željko nevjerovatan, ne dolazim da mijenjam to mišljenje, jer je to mišljenje fantastično. Dolazim da radim naporno i da pružimo navijačima ono što žele da vide.
"Prije tri sedmice smo počeli pregovore"
Kakav je uticaj na njega imala srpska košarka?
"Da, sprski košarkaški treneri su među najboljima u posljednjih godinama. Boža Maljković, Željko Obradović, Svetislav Pešić, istorijski treneri. Važni su i za špansku košarku. Rekao bih da je sada španska škola košarke dobra i da je momenat da razumijem srpsku košarku, ABA ligu, atmosferu u Areni. Košarka je košarka svuda na svijetu. Najvažnije je da postoji odnos između košarkaša i ternera, da moji igrači prihvate moje ideje."
"Istina je"
"Istina je da više volim da dobijam mečeve sa 100:99 nego 60:59, ali ekipa koja želi da se takmiči protiv najboljih i da osvaja titule mora da bude dobra ekipa i ofanzivno i defanzivno. Košarka je takva trenutno da se igra sa više ritma, sa više posjeda i zato primaš više poena, važno je igrati dobro na obje strane terena i žrtvovati se"
"Potrebno nam je vrijeme"
"Teško je mijenjati stvari kada nemate vremena za trening. Biće nam potrebno vrijeme. Siguran sam da je posao koji je već urađen, da će da nam koristi."
"Dolazim posle Željka koji je najbolji"
"Ovu ekipu je trenirao Željko Obradović, najbolji trener u prethodnih 20 godina, znam da je on više od trenera u Beogradu. Odgovornost je velika za bilo kog trenera. Odgovornost je zato veća. Pokušaću da nametnem svoj stil igre. Nije ni gori, ni bolji, nego želim da pripremim ekipu na način na koji smatram da je najbolji."
"Koncentrisani smo na sebe"
"Najviše trenutno vodimo računa o nama, koncentrišemo se na nas same. Naišao sam na pozitivan stav igrača, situacija je dobra. Znam da pate trenutno i da je iza njih težak mjesec."
"Srećan sam što sam u Partizanu"
"Srećan sam što sam ovdje, što treniram istorijski tim kao što je Partizan. Prvo ću da pričam o narednoj partiji. igramo protiv Makabija, čeka nas težak meč. Dolaze sa četiri uzastopne pobjede. Svjestan sam da je naša situacija komplikovana i da trenutno nije najbolja atmosfera."
Ko je Kameron Pejn?
Kameron Pejn je američki košarkaš rođen u Memfisu 8. avgusta 1994. godine i tamo je završio srednju školu. Otišao je na koledž "Marej stejt" i potom je kao 14. pik na draftu 2015. godine izabran od strane Oklahome.
Bio je deo Tandera dvije sezone i imao je dosta problema sa povredama. Potom je otišao u Čikago Bulse, pa u Klivlend. Zatim je sezonu 2019/20 završio u Kini (Šanksi Longs), pa se vratio u Ameriku i preko Razvojnog tima Dalasa uspio da se izbori za povratak u NBA. Igrao je za Finiks, Milvoki, Filadelfiju i Njujork Nikse pre dolaska u Partizan. Ukupno je odigrao 477 mečeva u NBA ligi i ima prosjek od 7,8 poena, 3,2 asistencije i 2 skoka po utakmici.
Ko je Đoan Penjaroja
Đoan Penjaroja rođen je 20. aprila 1969. godine u mjestu Terasa u Španiji. Igrao je na poziciji beka i košarkašku karijeru počeo je u Manresi, pa je igrao za Gran Kanaeriju, Leon, Orense i karijeru je završio 2003. godine u Manresi. Tri godine kasnije započeo je trenerski posao u malo poznatom klubu Olesa i Navas gde je bio do 2010. godine.
Posle toga je osam godina proveo u Andori, pa sezonu u svojoj Manresi i onda dvije godine u Burgosu sa kojim je dva puta osvojio FIBA Ligu šampiona. Potom je po jednu sezonu vodio Valensiju, Baskoniju i Barselonu i sada je u Partizanu.
Penjaroja i Pejn prvi put pred novinarima
Na konferenciji za medije novinarima će se obratiti novi trener Đoan Penjaroja i NBA pojačanje Kameron Pejn.