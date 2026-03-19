Grčka dobija još jedan super-tim: Sprema se projekat za Duška Ivanovića

Grčka dobija još jedan super-tim: Sprema se projekat za Duška Ivanovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Crnogorski trener Duško Ivanović spominje se kao novi trener Arisa.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Grčka ima Olimpijakos i Panatinaikos, međutim uskoro bi mogla da dobije i još dva super-tima. Vidjeli smo da je PAOK krenuo u ofanzivu i angažovao je Andreu Trinkijerija za trenera, dok sličan put želi da slijedi i Aris, koji je poput svog gradskog rivala iz Soluna nedavno promijenio vlasnika.

Tako se danas u italijanskim medijima pojavila informacija da bi centralna figura tog projekta trebalo da bude iskusni evroligaški trener Duško Ivanović, koji ima prethodno iskustvo rada u Grčkoj.

Navodno, Ivanović nije zadovoljan u Virtusu, koji ni ove sezone neće uspjeti da "uhvati" plej-of Evrolige, tako da je nagovijestio već da neće produžavati ugovor - ako uopšte klub iz Bolonje bude ponudio da nastave zajedno. Razlog je i zbog ponude Arisa koji je obećao veliki novac Ivanoviću i planira da mu napravi tim vrijedan učešća u Evroligi.

Vidjećemo da li će na kraju doći do ovog dogovora, i da li će doći do ponovnog dizanja Arisa, nekadašnjeg osvajaća FIBA Korać Kupa, kao i desetostrukog šampiona Grčke. 

Trenutno klub vodi hrvatski trener Igor Miličić, na mestu generalnog menadžera je bivši plejmejker Nikos Zisis, a u rosteru su igrači ponut Brajsa Džounsa, Ronija Harela, Kostasa Adetonunba, Danila Anđušića i drugih. Svakako je ideja da se ekipa podigne da najozbiljniji košarkaški nivo vrlo brzo.

Inače, osim Duška Ivanovića, kao novi trener Arisa spominjao se i Vasilis Spanulis, koji je u međuvremenu odbio da preuzme Hapoel Tel Aviv i tražio je da se odmori makar do ljeta.

Duško Ivanović tajm-aut Zvezda - Split
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

