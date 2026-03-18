"Moram da priznam, postoji problem": Saša Obradović kaže da je strancima teško da shvate jedno

Trener Crvene zvezde Saša Obradović najavio je utakmicu sa Panatinaikosom u Atini i osvrnuo se na ubjedljiv poraz od Dubaija.

Pred košarkašima Crvene zvezde je pakleno gostovanje Panatinaikosu u petak od 20.45 časova. Ulog je veliki za oba tima - crveno-bijeli žele da ostanu u plej-of zoni, dok atinski velikan takođe želi da uhvati priključak sa timovima iz samog vrha.

Tim Ergina Atamana je pravljen za najveće domete, a usput će imati navijače na svojoj strani. Ipak, Obradović ističe da će fokus i motivacija njegovih izabranika biti ključni.

"Znaju u kakvoj su ulozi, znaju kako da igraju velike utakmice, pa čak i u frustrirajućim situacijama. Hala koja je poslije naše najteža za igranje, dosta pritiska imaju i igrači i sudije da rade korektan posao. Moramo da to kontrolišemo da bismo došli u situaciju da igramo našu igru. Ja opet pričam isto, ali ako od početka imamo energiju i pravi fokus, imaćemo šansu", rekao je Obradović pred put u Atinu.

Šta vidi kao najveće prijetnje?

"To je van naše kontrole, da vidimo ono što mi možemo da kontrolišemo, a to je da imamo pravu energiju, kako da radimo u odnosu na Nana, Slukasa i Hejsa. Oni su njihovi najbolji kreatori bez podcenjivanja Granta, Osmana, Fogavopulosa, Ernangomeza. To su neke stvari koje treba da radimo. Možda imamo neke pozitivne stvari iz prve utakmice iako možda nije realna slika, jer nije bilo ni Holmsa, ni Lesora, ni trećeg centra. Treba se prilagoditi, treba zaustaviti i Lesora koji voli da igra protiv Crvene zvezde."

Kendrik Nan je upitan za meč u Atini, ali Obradović to ne vidi kao olakšavajuću okolnost.

"Ja mislim da to kratkoročno može da ima bolji izlaz, možda je ponekad i bolje da se skloniš iz cijele priče i vratiš se i pokažeš šta znaš. Uopšte me te stvari ne čine srećnim, naprotiv, mislim da je vrlo opasno."

Crvena zvezda je ubjedljivo poražena od Dubaija u ABA ligi, a Obradović je priznao da nije znao kako da motiviše igrače poslije velike pobjede protiv Fenera.

"Ja realno moram da priznam da imam objektivne poteškoće da motivišem ekipu za ABA ligu. Zvezdaška javnost je takva, nemaš podršku tu, pitanje onda i kako stranac to shvati. Ne možemo da pobjegnemo da je Evroliga fokus. Utakmica protiv Dubaija ni u jednom segmentu nije bila dobra, može da reprodukuje neka pitanja i dileme. Kad glave nisu tu, a nisi energetski spreman da odgovoriš, jer je bilo emotivno pražnjenje protiv Fenera, onda je teško igrati", jasan je trener Zvezde.

