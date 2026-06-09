Košarkaš Kendrik Nan potpisuje petogodišnji ugovor sa Katarom i postaje reprezentativac te azijske zemlje.
Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan, trenutno jedan od najboljih igrača u evropskoj košarci, potpisaće najveći ugovor u karijeri! To ne znači da će promijeniti dres i napustiti Atinu - ovo je nešto sasvim drugačije, pošto će Nan promijeniti državljanstvo. Po svemu sudeći, on će postati novi reprezentativac Katara!
Ta zemlja će organizovati naredni Mundobasket, a na njemu želi da igra zapaženu ulogu. Kendrik Nan će zbog toga dobiti čak 30.000.000 evra, a dogovor će biti napravljen za narednih pet godina. Očigledno je da u Kataru planiraju da Nan bude reprezentativac i nakon Mundobasketa, bez obzira na njegov ishod.
Kendrik Nan dobio 30.000.000 evra: Zaboravite Panatinaikos, ovo mu je ugovor karijere
Kendrik Nan protiv Partizana
Grčki portal "Sport 24" otkriva da je prva meta bio NBA košarkaš Tobajas Heris, jer je njegov brat Tejlor već naturalizovan i nastupa za nacionalni tim. Ipak, do dogovora nije došlo, Katar se okrenuo ka Kendriku Nanu i uspio da napravi dogovor kakav nikada ranije nismo vidjeli u svjetskoj košarci. Praktično, kupili su košarkaša koji na klupskom nivou neće moći da zarađuje onoliko koliko dobija za igranje u repreznetaciji.
Nan je u ovoj sezoni Evrolige imao prosjek od 18,3 poena, 3,5 asistencija, 2,7 skokova i jedne ukradene lopte uz gotovo 30 minuta na parketu. Kao i prethodnih sezona, bio je jedan od najboljih igrača u Evroligi, ali grčkom klubu to nije bilo dovoljno. Iako se Fajnal-for igrao u njihovoj hali, PAO nije stigao do borbe za trofej jer ih je Valensija izbacila nakon velikog preokreta u četvrtfinalu.