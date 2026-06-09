Košarkaš Kendrik Nan potpisuje petogodišnji ugovor sa Katarom i postaje reprezentativac te azijske zemlje.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan, trenutno jedan od najboljih igrača u evropskoj košarci, potpisaće najveći ugovor u karijeri! To ne znači da će promijeniti dres i napustiti Atinu - ovo je nešto sasvim drugačije, pošto će Nan promijeniti državljanstvo. Po svemu sudeći, on će postati novi reprezentativac Katara!

Ta zemlja će organizovati naredni Mundobasket, a na njemu želi da igra zapaženu ulogu. Kendrik Nan će zbog toga dobiti čak 30.000.000 evra, a dogovor će biti napravljen za narednih pet godina. Očigledno je da u Kataru planiraju da Nan bude reprezentativac i nakon Mundobasketa, bez obzira na njegov ishod.

Vidi opis Kendrik Nan dobio 30.000.000 evra: Zaboravite Panatinaikos, ovo mu je ugovor karijere Kendrik Nan protiv Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport/ipa- / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Grčki portal "Sport 24" otkriva da je prva meta bio NBA košarkaš Tobajas Heris, jer je njegov brat Tejlor već naturalizovan i nastupa za nacionalni tim. Ipak, do dogovora nije došlo, Katar se okrenuo ka Kendriku Nanu i uspio da napravi dogovor kakav nikada ranije nismo vidjeli u svjetskoj košarci. Praktično, kupili su košarkaša koji na klupskom nivou neće moći da zarađuje onoliko koliko dobija za igranje u repreznetaciji.

Nan je u ovoj sezoni Evrolige imao prosjek od 18,3 poena, 3,5 asistencija, 2,7 skokova i jedne ukradene lopte uz gotovo 30 minuta na parketu. Kao i prethodnih sezona, bio je jedan od najboljih igrača u Evroligi, ali grčkom klubu to nije bilo dovoljno. Iako se Fajnal-for igrao u njihovoj hali, PAO nije stigao do borbe za trofej jer ih je Valensija izbacila nakon velikog preokreta u četvrtfinalu.