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Kendrik Nan dobio 30.000.000 evra: Zaboravite Panatinaikos, ovo mu je ugovor karijere

Kendrik Nan dobio 30.000.000 evra: Zaboravite Panatinaikos, ovo mu je ugovor karijere

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaš Kendrik Nan potpisuje petogodišnji ugovor sa Katarom i postaje reprezentativac te azijske zemlje.

Kendrik Nan postaje reprezentativac Katara Izvor: MN PRESS

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan, trenutno jedan od najboljih igrača u evropskoj košarci, potpisaće najveći ugovor u karijeri! To ne znači da će promijeniti dres i napustiti Atinu - ovo je nešto sasvim drugačije, pošto će Nan promijeniti državljanstvo. Po svemu sudeći, on će postati novi reprezentativac Katara!

Ta zemlja će organizovati naredni Mundobasket, a na njemu želi da igra zapaženu ulogu. Kendrik Nan će zbog toga dobiti čak 30.000.000 evra, a dogovor će biti napravljen za narednih pet godina. Očigledno je da u Kataru planiraju da Nan bude reprezentativac i nakon Mundobasketa, bez obzira na njegov ishod.

Grčki portal "Sport 24" otkriva da je prva meta bio NBA košarkaš Tobajas Heris, jer je njegov brat Tejlor već naturalizovan i nastupa za nacionalni tim. Ipak, do dogovora nije došlo, Katar se okrenuo ka Kendriku Nanu i uspio da napravi dogovor kakav nikada ranije nismo vidjeli u svjetskoj košarci. Praktično, kupili su košarkaša koji na klupskom nivou neće moći da zarađuje onoliko koliko dobija za igranje u repreznetaciji.

Nan je u ovoj sezoni Evrolige imao prosjek od 18,3 poena, 3,5 asistencija, 2,7 skokova i jedne ukradene lopte uz gotovo 30 minuta na parketu. Kao i prethodnih sezona, bio je jedan od najboljih igrača u Evroligi, ali grčkom klubu to nije bilo dovoljno. Iako se Fajnal-for igrao u njihovoj hali, PAO nije stigao do borbe za trofej jer ih je Valensija izbacila nakon velikog preokreta u četvrtfinalu.

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Kendrik Nan Katar

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