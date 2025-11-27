Zavio Partizan u crno, pa dobio MVP priznanje: Nan i Šilds podijelili "plijen"

Evroliga je objavila najbolje pojedince za 13. kolo.

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan i igrač Olimpije iz Milana Ševon Šilds podelili su titulu MVP-ja 13. kola Evrolige. Obojica su zabilježila PIR 39, što im je donijelo individualno priznanje.

Nan je predvodio Panatinaikos do pobjede protiv Partizana postigavši 26 poena( 4/5 za dva poena, 3/4 iza tri poena i 9 /12 sa linije penala), dodao je sedam skokova, četiri asistencije, jednu ukradenu loptu i iznudio devet faulova.

Šilds je predvodio Milano protiv Makabija iz Tel Aviva postigavši identičan broj poena 26 (4/4 za dva poena, 3/7 za tri i besprijekornih 9/9 slobodnih bacanja) uz sedam skokova, šest asistencija, jednom ukradenom loptom i sedam iznuđenih faulova.

Na trećem mjestu ove sedmice je veteran Asvela Nando De Kolo, koji je postigao 34 PIR u porazu od Barselone. De Kolo je postigao 22 poena (2/ 2 za dva, 2/3 za tri i 12/12 slobodna bacanja) uz dva skoka, devet asistencija, dvije ukradene lopte i osam iznuđenih faulova.

Najbolji pojedinci

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov briljirao je protiv Crvene zvezde sa 29 poena, ali to nije bilo dovoljno da slave u Beogradu. Nadir Hifi iz Pariza ostaje vodeći strijelac Evrolige sa 20,7 poena po utakmici.

Centar Panatinaikosa Huančo Ernangomez je imao 15 skokova na meču sa Partizanom, dok u toj kategoriji vodi srpski as Nikola Milutinov sa prosjekom 8,2 skoka po utakmici. Zvezda Žalgirisa, Silvan Francisko zabilježio je 11 asistenacija, dok je u toj kategoriji najbolji sa 7,3 asistencija po utakmici.