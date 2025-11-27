logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hladan tuš za Monako: Drakonska kazna Evrolige, zabranjeno im da registruju igrače

Hladan tuš za Monako: Drakonska kazna Evrolige, zabranjeno im da registruju igrače

Autor Jelena Bijeljić
0

Neumoljiva odluka Evrolige, moraće da plate i 300.000 evra.

Evroliga kaznila Monako zabranom registracije igrača i novčano Izvor: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaški klub Monako kažnjen je zabranom registracije igrača i finansijskom sankcijom od 300.000 evra od strane Evrolige. Kako razlog se navodi kršenje finansijskog fer-pleja, nedostavljanje potrebne dokumentacije i nedostatak saradnje sa Komisijom za upravljačku kontrolu.

Privremena zabrana ostaje na snazi dok se ne izmire dospjele finansijske obaveze. Na ovu odluku Monako može uložiti žalbu Sportskom arbitražnom sudu.

"Finansijski panel Evrolige, nezavisno regulatorno tijelo, izrekao je sankciju koja podrazumijeva zabranu registracije novih igrača i trenera do mjesec dana nakon što sva dospele obaveze u potpunosti budu regulisane ili nakon što je sporazum riješen, kao i novčanu kaznu u iznosu od 300.000 evra zbog kršenja članova 32(a), 32(c) i 32(e) Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Slučaj je Finansijskom panelu uputila Komisija za kontrolu upravljanja (MCC), nezavisna komisija koja preispituje finansijske rezultate klubova i njihovu usklađenost sa relevantnim propisima, 10. novembra 2025. godine.

Finansijski panel je pokrenuo sudski postupak i izrekao Monaku privremenu zabranu kojom se zabranjuje registracija igrača i trenera", navedeno je u saopštenju Evrolige.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Monako košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC