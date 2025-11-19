logo
"Ne znam da li je ovo napravila vještačka inteligencija ili ko": Spanulis žestoko isprozivao Evroligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vasilis Spanulis žestoko je ljut zbog rasporeda Evrolige i to ne krije, pred kamerama je isprozivao sve one koji su pravili kalendar takmičenja za tekuću sezonu.

Vasilis Spanulis žestoko isprozivao Evroligu Izvor: MN PRESS

Monako je ušao u seriju poraza, izgubio je oba meča u Beogradu. Prvo od Partizana poslije drame (78:76), pa onda i od Crvene zvezde u Areni (91:79). Trenutno je na 9. mjestu sa skorom 6-5, a prije meča sa Asvelom u Lionu (19. novembar u 20 časova), Vasilis Spanulis je isprozivao Evroligu.

"Ne slažem se sa ovakvim kalendarom. Neki timovi imaju sedam mečeva u gostima, ne znam da li ga je pravila vještačka inteligencija ili ko, ali ovo je nevjerovatno. Prvi put u istoriji i kao igrač i kao trener sam doživio ovako nešto", počeo je Spanulis.

Nije se na tome zaustavio. Smeta mu način na koji je napravljen raspored. Monako je posljednja tri kola igrao na gostovanjima, a od 11 utakmica je sedam igrao na strani.

"Jedan tim igra sedam mečeva u gostima, pa pet kod kuće. Nije normalno da spremiš tim. Moraš da uradiš, ali nije normalno. Neki treneri i timovi padaju, neki treneri izgube posao jer imaju previše poraza u nizu", zaključio je Spanulis.

Tagovi

Evroliga KK Monako Vasilis Spanulis

