Partizan izdao najjači adut: Dva debakla otjerala Grobare iz Arene

Ima li kraja krizi u Humskoj?

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizanadoživjeli su novi debakl u Evroligi, pošto su ubjedljivo poraženi od Makabija iz Tel Aviva i trenutno imaju pobjedu više od dva najgora tima u ligi. Loši rezultati, ali i loša energija u timu i oko kluba doveli su do toga da na utakmicu 18. kola u Beogradskoj areni bude najmanje navijača od početka sezone.

Zvanična brojka je 13.749 ljudi., dok je protiv Virtusa pretprošle nedjelje bilo 16,435 gledalaca. Ako uporedimo to sa erom Željka Obradovića, jasno je da je razlika oko šest hiljada ljudi, a ni novi trener nije donio optimizam navijačima koji su razočarani svim onim što vide na terenu, a neki od njih su napustili halu prije kraja utakmice. Derbi jeste bio najgledaniji, ali potom je uslijedio drastičan pad.

Posete u Areni ove sezone:

Partizan - Olimpija Milano: 19,214

Partizan - Efes: 19,558

Partizan - Pariz: 20,024

Partizan - Barselona: 20,003

Partizan - Monako: 19,747

Partizan - Fenerbahče: 19,561

Partizan - Bajern: 17,249

Partizan - Crvena zvezda: 21,854

Partizan - Virtus: 16,435

Partizan - Makabi: 13,749