Partizan gubio 30 razlike, Grobari skandirali jednom igraču: Ušao sa kraja klupe i odmah ih kupio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Navijači Partizana su bili jako besni na izdanje svog tima protiv Makabija, ali je Arijan Lakić dobio ovacije čim je ušao na teren.

Grobari ovacije za Arijana Lakića Izvor: MN PRESS

Partizan je na kraju treće četvrtine usred Beograda gubio od Makabija 92:59, a navijači su tokom treće četvrtine izgubili strpljenje. Čuli smo mnogo zvižduka, čuli smo skandiranje "Uprava napolje", a kada je Arijan Lakić ušao na teren dobio je ovacije. 

Borbeni bek koji je odavno miljenik navijača nije mnogo igrao ove sezone, a kada ga je Đoan Penjaroja digao sa klupe sa tribina se čulo "Jedan je Lakić kapiten". Poslušajte kako su na 30 razlike za Makabi navijači Partizana skandirali svom miljeniku:

Grobari skandiraju "Jedan je Lakić kapiten"
Lakića nije bilo na terenu protiv Žalgirisa u porazu 109:68, na meču sa Virtusom odigrao je pet minuta, a učinak je imao protiv FMP-a kada je na 19 minuta na terenu imao 6 poena, 4 skoka i asistenciju. Igrao je i 11 minuta protiv Kluža, ali bez učinka. Prije toga je na sedam utakmica zaredom bio ili na klupi ili izvan sastava.

