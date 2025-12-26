Partizan gubio 30 razlike, Grobari skandirali jednom igraču: Ušao sa kraja klupe i odmah ih kupio

Navijači Partizana su bili jako besni na izdanje svog tima protiv Makabija, ali je Arijan Lakić dobio ovacije čim je ušao na teren.
Partizan je na kraju treće četvrtine usred Beograda gubio od Makabija 92:59, a navijači su tokom treće četvrtine izgubili strpljenje. Čuli smo mnogo zvižduka, čuli smo skandiranje "Uprava napolje", a kada je Arijan Lakić ušao na teren dobio je ovacije.
Borbeni bek koji je odavno miljenik navijača nije mnogo igrao ove sezone, a kada ga je Đoan Penjaroja digao sa klupe sa tribina se čulo "Jedan je Lakić kapiten". Poslušajte kako su na 30 razlike za Makabi navijači Partizana skandirali svom miljeniku:
Lakića nije bilo na terenu protiv Žalgirisa u porazu 109:68, na meču sa Virtusom odigrao je pet minuta, a učinak je imao protiv FMP-a kada je na 19 minuta na terenu imao 6 poena, 4 skoka i asistenciju. Igrao je i 11 minuta protiv Kluža, ali bez učinka. Prije toga je na sedam utakmica zaredom bio ili na klupi ili izvan sastava.