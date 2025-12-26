logo
Navijači Partizana opet skandirali "Uprava napolje": Poslali poruku i Ostoji Mijailoviću

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Navijači Partizana su nezadovoljni rezultatima ove sezone ponovo skandirali protiv vodećih ljudi u klubu.

Navijači Partizana ponovo zviždali Paspalju Izvor: MN PRESS

Pred početak utakmice Partizana sa Makabijem u Evroligi čuli smo ponovo zvižduke za novog sportskog direktora Partizana Žarka Paspalja, a kada je meč bio odlučen sredinom treće četvrtine čulo se "Uprava napolje" sa tribina. 

Ista pesma se čula u Areni i nakon poraza od Virtusa na domaćem terenu, a sada su navijači na tribinama pri rezultatu 79:49 izrazili nezadovoljstvo. Poslušajte kako:

Pogledajte

00:08
Grobari skandiraju “Uprava napolje”
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na prethodnom meču bilo je povika "Ostoja odlazi", a sada su navijači imali transparent koji je upućen predsjedniku Partizana.

"Održi svoju riječ kad te niko neće, jer Partizan nije tvoje preduzeće", pisalo je na transparentu koji su istakli navijači.

Partizan je odigrao korektnu prvu četvrtinu protiv Makabija, ali već od početka druge vidjeli smo samo Makabi na terenu. Serijom 11:0 na početku drugog dijela odvojio se Makabi i praktično odredio dalji tok meča. 

Izvor: MN PRESS

KK Partizan Žarko Paspalj Grobari

