Navijači Partizana opet skandirali "Uprava napolje": Poslali poruku i Ostoji Mijailoviću

Navijači Partizana su nezadovoljni rezultatima ove sezone ponovo skandirali protiv vodećih ljudi u klubu.

Izvor: MN PRESS

Pred početak utakmice Partizana sa Makabijem u Evroligi čuli smo ponovo zvižduke za novog sportskog direktora Partizana Žarka Paspalja, a kada je meč bio odlučen sredinom treće četvrtine čulo se "Uprava napolje" sa tribina.

Ista pesma se čula u Areni i nakon poraza od Virtusa na domaćem terenu, a sada su navijači na tribinama pri rezultatu 79:49 izrazili nezadovoljstvo. Poslušajte kako:

Grobari skandiraju "Uprava napolje"

Na prethodnom meču bilo je povika "Ostoja odlazi", a sada su navijači imali transparent koji je upućen predsjedniku Partizana.

"Održi svoju riječ kad te niko neće, jer Partizan nije tvoje preduzeće", pisalo je na transparentu koji su istakli navijači.

Partizan je odigrao korektnu prvu četvrtinu protiv Makabija, ali već od početka druge vidjeli smo samo Makabi na terenu. Serijom 11:0 na početku drugog dijela odvojio se Makabi i praktično odredio dalji tok meča.

