Neviđena bruka Partizana u Evroligi: Makabi zgazio crno-bijele na debiju Penjaroje

Katastrofa Partizana u Areni, Makabi radio šta je htio.

Košarkaši Partizana doživjeli su novi debakl u Evroligi, pošto su u 18. kolu poraženi od Makabija iz Tel Aviva sa 112:87. Ovo je bio meč koji je trebalo da označi novu eru crno-bijelih sa trenerom Đoanom Penjarojom i Kameronom Pejnom, ali poslije skandalozno lošeg izdanja košarkaša Partizana, postavlja se pitanje - šta još može da se uradi u pokušaju da se spase sezona?

Poslao je Đoan Penjaroja pomalo neočekivanu postavu na teren od prvog minuta. Odmah je u "vatru gurnuo" Kamerona Pejna koji je razdrmao napad Partizana i bio najbolji pojedinac na terenu u prvih 20 minuta. Ostao je van prve petorke Dvejn Vašington, dok je osporavani Dilan Osetkovski takođe dobio šansu novog trenera. Izgledali su crno-bijeli dobro u prvoj dionici, igrali su sa dosta samopouzdanja i dobro šutirali sa distance, ali su po ko zna koji put ove sezone dozvolili veliki pad u igri.

Vanja Marinković je konačno izgledao kao da zna svoju ulogu na terenu, a Pejnova energija je razmrdala kompletan tim. Ipak, Makabi je takođe radio ono što često radi, iz potpune defanzive vratio se i preuzeo konce u svoje ruke. Sa klupe su usšli Rejmen i Santos i zahvaljujući njima su Izraelci napravili seriju 13:0, a potom potpuno preuzeli incijativu na terenu. U tom momentima košarkašima Partizana ništa nije išlo od ruke, da bi se u finišu poluvremena razigrao i najbolji igrač Makabija Loni Voker.

Gdje su stali u prvom poluvremenu, nastavili su u drugom izabranici Odeda Kataša. Dali su tri trojke za minut i po i odatle nije bilo povratka. Prednost je rasla do plus 33 u trećoj dionici, a kakvu odbranu su igrali crno-bijeli dovoljno govori to što su za 30 minuta košarke primili preko 90 poena.

I u posljednjoj dionici je Makabi radio šta je hteo. Revija atraktivnih zakucavanja, lakih poena, otvorenih šuteva i na kraju upisuju petu uzastopnu pobjedu u Evroligi. Jedina svetla tačka u finišu utakmice bio je Arijan Lakić koji je igrao odbranu kao da je početak meča i uspio da iskreira neke poene. To su znali da pozdrave navijači, makar oni koji su ostali do odgledaju meč do kraja.