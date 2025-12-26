Neviđena bruka Partizana u Evroligi: Makabi zgazio crno-bijele na debiju Penjaroje

Katastrofa Partizana u Areni, Makabi radio šta je htio.
Košarkaši Partizana doživjeli su novi debakl u Evroligi, pošto su u 18. kolu poraženi od Makabija iz Tel Aviva sa 112:87. Ovo je bio meč koji je trebalo da označi novu eru crno-bijelih sa trenerom Đoanom Penjarojom i Kameronom Pejnom, ali poslije skandalozno lošeg izdanja košarkaša Partizana, postavlja se pitanje - šta još može da se uradi u pokušaju da se spase sezona?
Poslao je Đoan Penjaroja pomalo neočekivanu postavu na teren od prvog minuta. Odmah je u "vatru gurnuo" Kamerona Pejna koji je razdrmao napad Partizana i bio najbolji pojedinac na terenu u prvih 20 minuta. Ostao je van prve petorke Dvejn Vašington, dok je osporavani Dilan Osetkovski takođe dobio šansu novog trenera. Izgledali su crno-bijeli dobro u prvoj dionici, igrali su sa dosta samopouzdanja i dobro šutirali sa distance, ali su po ko zna koji put ove sezone dozvolili veliki pad u igri.
Vanja Marinković je konačno izgledao kao da zna svoju ulogu na terenu, a Pejnova energija je razmrdala kompletan tim. Ipak, Makabi je takođe radio ono što često radi, iz potpune defanzive vratio se i preuzeo konce u svoje ruke. Sa klupe su usšli Rejmen i Santos i zahvaljujući njima su Izraelci napravili seriju 13:0, a potom potpuno preuzeli incijativu na terenu. U tom momentima košarkašima Partizana ništa nije išlo od ruke, da bi se u finišu poluvremena razigrao i najbolji igrač Makabija Loni Voker.
Gdje su stali u prvom poluvremenu, nastavili su u drugom izabranici Odeda Kataša. Dali su tri trojke za minut i po i odatle nije bilo povratka. Prednost je rasla do plus 33 u trećoj dionici, a kakvu odbranu su igrali crno-bijeli dovoljno govori to što su za 30 minuta košarke primili preko 90 poena.
I u posljednjoj dionici je Makabi radio šta je hteo. Revija atraktivnih zakucavanja, lakih poena, otvorenih šuteva i na kraju upisuju petu uzastopnu pobjedu u Evroligi. Jedina svetla tačka u finišu utakmice bio je Arijan Lakić koji je igrao odbranu kao da je početak meča i uspio da iskreira neke poene. To su znali da pozdrave navijači, makar oni koji su ostali do odgledaju meč do kraja.
Kraj utakmice! Debakl Partizana 112:87
38. minut - Šuterski trening Makabija
Pogodio je Bonga poslije prodora, ali nova trojka usamljenog Briseta 84:108
36. minut - Dvije trojke za Partizan
Lakić pogađa svoju trugu trojku, a prethodno je pogodio i Kameron Pejn. 74:105
33. minut - Lakić se bori, ali uzalud
Košarkaši Partizana jedva čekaju kraj. Laki poeni za Lifa, trojku pogađa Lakić, što pozdravljaju navijači Partizana. Makabi je već dao stotku - 68:101
30. minut - Kraj treće četvrtine!
Opet laki poeni za Makabi, a Partizan bez ideje, bez elana i bez bilo kakve reakcije! Primili su 34 poena u trećoj dionici - 59:92
28. minut - Makabi ima +30
Kalates pogađa za tri poena, laki poeni Lifa pod košem. 57:87
27. minut - Mučan meč za navijače Partizana
Poeni Sorkina pod košem, promašuje opet Vašington. Partizan nastavlja sa lošim rešenjima u napadu, ali ni Makabi ne koristi dva uzastopna napada 54:83
26. minut - Partizan se opet bruka
Vašington ne pogađa trojku, žali se da je bio faul, ali Vokera to ne zanima, pogađa novu trojku. Opet reaguje Penjaroja. 51:81
25. minut - Makabi ima ogromnu prednost
Laki poeni Vašingtona poslije prodora. Bonga faulira Santosa koji će na liniju penala. Hord pogađa pod faulom, Partizan sve više srlja 51:78
23. minut - Katastrofa, trojka Vokera uz faul
Briset promašuje za tri poena, Braun traži faul, ali ga ne dobija sa druge strane, iznudio je samo aut. Konačno Partizan pogađa trojku - Sterlig Braun. Nevjerovatno, pogađa Voker uz faul Fernanda 46:71
22. minut - Makabi dao tri trojke za minut i po!
Sada je i Loni Voker pogodio trojku, Penjaroja već mora da reaguje tajm-autom. 43:67
21. minut - Počelo drugo poluvrijeme!
Dvije trojke Briseta na startu drugog poluvremena. 43:64
Navijači Partizana imaju poruku za Ostoju Mijailovića
Navijači Partizana preij početka utakmice sa Makabijem istakli su transparent posvećen predsedniku Ostoji Mijailoviću.Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
20. minut - Kraj prvog poluvremena! 43:58
Evo novih poena Horda, poeni za Džonsa posle promašaja Marinkovića s druge strane. Sorkin siguran sa linije penala. Ne uspjeva Partizan da pronađe put do koša! Kraj prvog poluvremena 43:58
Imali su crno-bijeli plus 11, da bi uslijedio odgovor Makabija u drugoj četvrtini i prednost poslije 20 minuta košarke je ubjedljiva. Najefikasniji je Kameron Pejn sa 12 poena, Marinković ima 9, Osetkovski 6. Kod gostiju prednjače Santos i Sorkin sa po 9, dok Voker i Klark imaju 7.
19. minut - Kolaps Partizana
Novi poeni za Vokera, Partizanu ništa ne ide od ruke. Ide Makabi na dvocifrenu prednost, sada Dibartolomeo pogađa trojku 41:54
18. minut - Makabi u seriji
Novi poeni za najboljeg igrača Makabija Lonija Vokera koji donosi najveću prednost gostima u dosadašnjem dijelu meča 41:49
17. minut - Makabi ne da prednost
Hord siguran sa linije penala 41:44. Lijepo su kombinovali košarkaši Partizana, ali loša završnica Bonge koji potom pravi faul. Buni se Penjaroja misli da je Nijemac bio fauliran. Voker ostaje sam na trojci i pogađa 41:47
16. minut - Žestoka bitka u Areni
Nekako je lopta ušla u koš, novi poeni za Kema Pejna 40:42
15. minut - Brzo se igra
Strašno zakucavanje Bonge, uzvraća brzo Hord. Džouns ispravlja Pejna. Laki poeni za Klarka 38:42
14. minut - Makabi vodi
Ide trojka Dvejna Vašingtona., ukupnio sedma za Partizan na ovom meču. 34:36
12. minut - Traje loš period Partizana
Poeni Lundberga poslije karakterističnog prodora, potpuno je stao napad Partizana. 31:36
11. minut -11:0 serija Makabija
Lif beleži četiri uzastopna poena i donosi preokret Makabiju. 31:34
10. minut - Kraj prve četvrtine! 31:30
Probija Bonga i iznuđuje dva slobodna bacanja. Blat pogađa za tri poena i smanjuje prednost. Loš napad crno-bijelih, kažnjava to Santos. Kraj prve četvrtine 31:30
8. minut - Partizan vodi
Novi poeni za Santosa koji je najefikasniji u timu Makabija. Pronalazi Bonga put do koša, ali bez završnice. 31:25
7. minut - Penjaroja mora da reaguje
Uzvraća Rejmen jednu trojku, potom promašaj Osetkovski i nova trojka Rejmena. Reaguje Penjaroja tajm-autom 28:23
6. minut - Partizan raspucan
Poenti Santosa, pa brza trojka za Vanju Marinkovića. Ide i trojka Sterlinga Brauna 25:17
5. minut - Dobra igra Partizana
Sada sjajan potez Dilana Osetkovskog koji je pod košem prevario čuvara i poentirao. Pogađa pod faulom Santos 19:14
4. minut - Nova trojka za Pejna
Fernando pogađa oba penala. Klark nije uspio da kruniše napad poenima, a onda Pejn pogađa novu trojku. 17:12
3. minut - Žestok početak
Poeni za Sorkina poslije dva neiskorišćena napada Partizana. Osetkovski uzvraća sa druge strane, ali Sorkin bilježi trojku. 13:12
2. minut - Egal na startu
Poeni za Fernanda, a onda brza trojka za Makabi. Marinković na liniji penala. Kem Pejn bilježi prve poene u dresu Partizana, krade loptu i pogađa za tri poena 10:7
1. minut - Počeo je meč u Areni
Napad predvodi Kameron Pejn, Osetkovski iznuđuje dva penala na startu i pogađa oba. Briset prolazi sa druge strane. Partizan gubi loptu, Klark to kažnjava 2:4
Prva petorka Partizana
Pejn, Osetkovski, Marinković, Braun i Fernando
Sastav Makabija, tu je Lundberg
Makabi: Lundberg, Hord, Klark, Santos, Lavi, Voker, Sorkin, Briset, Rejmen, Dibartolomeo, Lif, Blat
Evo sastava Partizana
Partizan: Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Braun, Pejn, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, Džouns
Kameron Pejn se zagrijava
Američki bek prvi put je izašao pred Grobare. Sat vremena pred početak meča zagrijavao se sa saigračima i debitovaće zajedno sa Đoanom Penjarojom.
Makabi u sjajnoj formi
Makabi zadnji put poražen 26. novembra, prije mjesec dana.
Oded Kataš ne zna šta da očekuje
"Problem je što ne znamo šta da očekujemo, ni kada se radi o njihovom sastavu, kao ni zbog toga što imaju novog trenera. Znamo kakav efekat to može da ima, pogotovo u ovakvoj atmosferi. Teško je da se pripremite za nešto što ne poznajete, a doveli su i novog plejmejkera. Nismo mogli vrhunski da se pripremimo i sigurno da nas očekuje veoma težak meč, naročito zbog atmosfere tamo".
Da li da očekujemo Pejna?
"Hemija možda trenutno nije najbolja, ali ćemo naći način da igramo zajedno. Poenta je da se zabavljamo na terenu. Novi trener je došao, ovo je reset, novi trener, novi bek. Hemija mora da se popravi, da igramo i pobjeđujemo zajedno. Moramo kao ekipa da pobeđujemo. Bilo je zabavno na treninzima, ali ne baš toliko. Jer dosta učim i dalje. Hranim se energijom sa tribina i jedva čekam to", zaključio je Pejn.
Penjaroja ima plan za izlazak iz krize
"Šta je moj plan? Moramo da 'očistimo glave'. Shvatam da atmosfera nije pozitivna. Želim da se izborim za to da stvorimo tim. Imamo talentovane igrače. Moramo da igramo zajedno i da sklonimo sve negativne stvari i da budu poztivne. Želim da ubrzam igru Partizana i da igram više. Ne solidnu, već agresivniju odbranu. Vidjeli ste to u posljednjim utakmicama, igrači su izgledali u nekim momentima kao da su lošiji nego što zaista jesu", istakao je on.
Dobro došli!
Zajedno ćemo pratiti meč 18. kola Evrolige između Partizana i Makabija koji startuje od 18 časova u Beogradskoj areni.