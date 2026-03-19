Dramatično upozorenje američkih obavještajaca: Poznata naredna Putinova meta

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Godišnji izvještaj američkih obavještajnih službi navodi da Putin vjeruje da može da pobijedi Ukrajinu i da mu je sljedeći cilj NATO pakt.

Američke obavještajne službe objavile su veliki godišnji izvještaj u kom se navodi da je ruski predsjednik Vladimir Putin siguran u pobjedu u ratu u Ukrajini i da mu je sljedeći cilj da "pokori" NATO savez, piše "Kijev Post". Iako je rat ušao u petu godinu nedavno (rat je izbio 24. februara 2022. godine), ruski predsjednik vjeruje da njegova vojska može dalje da napreduje i da osvoji ono što je planirano od samog starta takozvane "specijalne vojne operacije".

Međutim, američke obavještajne službe imaju podatke da bi Rusija u narednim godinama mogla da ima i direktan vojni sukob sa NATO paktom. Time bi Rusija postala direktna prijetnja i po Sjedinjene Američke Države.

Američki obavještajci strahuju da bi rat u Ukrajini mogao da eskalira u jednom trenutku u budućnosti, a to bi čak navodno moglo da dovede i do korišćenja nuklearnog oružja. U istom izvještaju se navodi da je ruska vojska početkom ove godine izgubila teritoriju u Ukrajini koju je kontrolisala i da je to najveći poraz od početka rata jer brojevi ukazuju na to da je Rusija više izgubila nego što je osvojila od početka "specijalne vojne operacije".

Kako Rusija finansira rat u Ukrajini?

Rusija je upala u određenoj mjeri u ekonomsku krizu otkad je Ukrajina počela da gađa ruske rafinerije nafte i naftna polja. Oslanjaju se prilično na finansijsku pomoć Narodne Republike Kine. Takođe, od Irana je Rusija dobijala "šahed" dronove koji se koriste i sada u ratu na Bliskom istoku, a Rusija sada uzvraća pomoć Iranu tako što pomaže u preciznijem gađanju američkih vojnih baza na Bliskom istoku.

