Putin usred govora izgubio kontrolu: Sve završilo na društvenim mrežama (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vladimir Putin čestitao je Međunarodni dan žena, ali je video poruka izazvala pažnju zbog neobičnog kašljanja tokom govora.

Vladimir Putin kašalj video Izvor: Facebook/Ukraine:News

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je danas čestitku povodom Međunarodni dan žena, ali je video poruka koju je objavio Kremljizazvala pažnju na društvenim mrežama zbog neobičnog detalja koji očigledno nije trebalo da ostane u konačnoj verziji snimka.

U objavljenom videu vidi se trenutak u kojem Putin usred govora počinje snažno da kašlje i nakratko prekida obraćanje dok pokušava da nastavi sa čestitkom ženama povodom 8. marta.

Nemontirani kadar završio u zvaničnoj objavi

Snimak, koji se brzo proširio društvenim mrežama, prikazuje dio govora koji izgleda kao da je trebalo da bude izbačen tokom montaže. U jednom trenutku Putin prekida izlaganje zbog kašlja i traži da se ponovi kadar, što ukazuje da poruka nije bila emitovana uživo, već snimana unapred.

Ipak, taj dio je ostao u verziji videa koju je predsjednička administracija kasnije objavila na zvaničnim kanalima i društvenim mrežama.

Snimak brzo postao viralan

Upravo taj kratki, nemontirani trenutak privukao je pažnju korisnika interneta i ubrzo se proširio mrežama, gdje su mnogi primijetili da tehnička greška očigledno nije uočena prije objavljivanja.

Za sada nema zvaničnog objašnjenja kako je dio snimka koji deluje kao probni kadar završio u finalnoj verziji video poruke koju je objavio Kremlj.

