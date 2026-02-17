Zelenski želi sastanak sa Putinom o Donbasu: Preko ovih crvenih linija Ukrajina neće preći

Zelenski ne želi da preda Donbas Rusiji i neće prihvatiti takav prijedlog sporazuma. Takođe, predlaže sastanak sa Putinom.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio u intervjuu za "Axios" da Ukrajina neće predati Donbas Ruskoj Federaciji i da ukrajinski narod ne priznaje jednostrano povlačenje ukrajinske vojske iz te oblasti i predaju te teritorije Rusiji. Prema njegovim riječima, takva vrsta dogovora bi bila politički i društveno neodrživa.

Takođe, Zelenski je izjavio u istom intervjuu da je spreman na direktan sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. On je izdao specijalno naređenje svom pregovaračkom timu koji se nalazi u Ženevi u Švajcarskoj da predloži to ruskoj strani i da se napravi okvirni dogovor o potencijalnom susreta dvojice predsjednika.

Zelenski smatra da bi rješenje teritorijalnih pitanja bilo riješeno ukoliko bi o tome uživo razgovarali Zelenski i Putin. Ukrajinski predsjednik je ovu ideju već predlagao, ali nije bilo konkretnog napretka.

Da podsjetimo, u Ženevi su danas počeli dvodnevni pregovori Ukrajine i Rusije o kraju rata. Posreduje i delegacija Sjedinjenih Američkih Država.

