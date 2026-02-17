logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zelenski želi sastanak sa Putinom o Donbasu: Preko ovih crvenih linija Ukrajina neće preći

Zelenski želi sastanak sa Putinom o Donbasu: Preko ovih crvenih linija Ukrajina neće preći

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zelenski ne želi da preda Donbas Rusiji i neće prihvatiti takav prijedlog sporazuma. Takođe, predlaže sastanak sa Putinom.

Zelenski želi sastanak sa Putinom o Donbasu Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio u intervjuu za "Axios" da Ukrajina neće predati Donbas Ruskoj Federaciji i da ukrajinski narod ne priznaje jednostrano povlačenje ukrajinske vojske iz te oblasti i predaju te teritorije Rusiji. Prema njegovim riječima, takva vrsta dogovora bi bila politički i društveno neodrživa.

Takođe, Zelenski je izjavio u istom intervjuu da je spreman na direktan sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. On je izdao specijalno naređenje svom pregovaračkom timu koji se nalazi u Ženevi u Švajcarskoj da predloži to ruskoj strani i da se napravi okvirni dogovor o potencijalnom susreta dvojice predsjednika.

Zelenski smatra da bi rješenje teritorijalnih pitanja bilo riješeno ukoliko bi o tome uživo razgovarali Zelenski i Putin. Ukrajinski predsjednik je ovu ideju već predlagao, ali nije bilo konkretnog napretka.

Da podsjetimo, u Ženevi su danas počeli dvodnevni pregovori Ukrajine i Rusije o kraju rata. Posreduje i delegacija Sjedinjenih Američkih Država.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Volodimir Zelenski Ukrajina Rusija Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ