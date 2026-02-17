logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rusi i Ukrajinci se svađali 6 sati: Cure prve informacije sa mirovnih pregovora u Ženevi

Rusi i Ukrajinci se svađali 6 sati: Cure prve informacije sa mirovnih pregovora u Ženevi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Završen prvi dan pregovora Ukrajine i Rusije u Ženevi.

Završen prvi dan pregovora Ukrajine i Rusije u Ženevi Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press

Prva runda mirovnih pregovora u Ženevi u Švajcarskoj za danas je završena i polako "cure" informacije iz hotela "Interkontinental" gdje su se sastale ukrajinska, ruska i američka delegacija, prenosi "Skaj Njuz". Kako piše britanski portal pozivajući se na rusku novinsku agenciju "RIA Novosti", sastanak je trajao čak šest sati i bio je vrlo napet.

Sam sastanak je održan u više formata - bilateralnim (dvije zemlje) i trilateralnim (tri zemlje). "CNN" prenosi upis Rustem Umerov, šef ukrajinske delegacije u Ženevi, na društvenim mrežama.

"Razgovori su se fokusirali na mehanizme rješavanja problema. Zahvalio se američkoj delegaciji na konstruktivnim prijedlozima i spremnosti da se obezbijedi mir", naveo je on na svojim društvenim mrežama.

Šta traži Ukrajina, a šta želi Rusija?

Odranije je poznato da Rusija želi kontrolu nad cijelim Donbasom, dok Ukrajina ne želi da preda nijedan dio teritorije. Američki predsjednik Donald Tramp je tražio od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da raspiše predsjedničke izbore i referendum na godišnjicu rata (24. februara 2022), ali je Zelenski to javno odbio.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija Ukrajina pregovori SAD Ženeva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ