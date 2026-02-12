logo
Putin drži sve karte u rukama za kraj rata u Ukrajini: Moskva na potezu dok Tramp ucjenjuje Zelenskog

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zelenski najavljuje nastavak mirovnih pregovora sa Rusijom u Americi. Očekuje se odgovor Moskve.

Pregovor između Rusije i Ukrajine u SAD Izvor: photoibo/Noamgalai/HMP-Berlin/Shutterstock

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otkrio je da postoji mogućnost da se naredna runda mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije održi u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Blumberg". Kako je objasnio, očekuje se odgovor Rusije, da li će pristati.

"Nijedna strana nije zainteresovana za slobodnu ekonomsku zonu. Ni mi ni Rusi, imamo potpuno drugačije poglede na to", rekao je Zelenski.

Fokus pregovora biće teritorije. Rusija traži potpunu kontrolu Donbasa, regije na istoku Ukrajine, što je neprihvatljivo za ukrajinsku stranu.

Oko čega je spor Ukrajine i Rusije u vezi teritorija?

Ukrajina ne želi da se odrekne ni jednog dijela svoje teritorije. Rusija, sa druge strane, želi potpunu kontrolu nad Donbasom što je više puta dosad isticao ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Sve što se tiče ukrajinskih teritorija mora da se dogovori tako da mi kontrolišemo tu oblast", podvukao je jasno Zelenski stavljajući Amerikancima i Rusima da ne planira da odustane.

Da podsjetimo, od Zelenskog se tražilo da raspiše predsjedničke izbore i referendum na proljeće kako bi početkom ljeta već mogla da se potpiše prva dokumentacija koja bi dovela do kraja rata. Međutim, Zelenski je javno odbio prijedlog Donalda Trampa, američkog predsjednika i objasnio da na godišnjicu rata to ne može da radi jer nije trenutak za to.

Tagovi

SAD Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

