Tramp ucijenio Zelenskog, raspisuje izbore na godišnjicu rata: Putin dobija dio Ukrajine koji ne može da osvoji 4 godine

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Zelenski planira izbore na proljeće pod pritiskom Trampa zbog bezbjednosnih garancija. Na godišnjicu rata će raspisati predsjedničke izbore i referendum.

Tramp ucijenio Zelenskog da raspiše izbore Izvor: Shutterstock

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je počeo već da planira predsjedničke izbore uz referendum pod pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa jer će Kijev u suprotnom izgubiti obećane bezbjednosne garancije, piše "Fajnenšel Tajms". Izbori bi navodno morali da budu održani do 15. maja prema saznanjima pomenutog američkog lista.

Ove informacije su potvrdili visoki ukrajinski i zapadni zvaničnici za "FT". Tramp želi da ubrza proces mirovnih pregovora koji se "razvlače" mjesecima bez konkretnih napredaka i plan mu je da na proljeće bude "vidljiv" ishod pregovora.

Kada Tramp planira da završi rat u Ukrajini?

Ukoliko Ukrajina održi izbore u zakazanom roku koji traži Tramp, dokumentacija o završetku rata bi mogla da bude potpisana već krajem juna ove godine, svega mjesec i po dana nakon održavanja izbora u Ukrajini. Plan Trampa je da okonča rat koji ulazi u 5. godinu 24. februara, za 13 dana, prije takozvanih "mid-term" (srednjomandatnih) izbora u Sjedinjenim Državama.

Kongres
Izvor: Adam McCullough/Shutterstock

Šta su "mid-term" izbori u Americi?

"Mid-term" izbori se održavaju na svake dvije godine i tačno dvije godine poslije predsjedničkih izbora. Smatraju se na neki način referendumom o "stanaru Bijele kuće", odnosno o dosadašnjem radu američkog predsjednika i održavaju se u novembru ove godine.

Biraju se članovi Predstavničkog doma Kongresa koji dobijaju mandat na dvije godine. Biraju se i članovi Senata uz guvernere saveznih država.

"Kažu da žele sve da završe do juna... kako bi se tada rat završio. Žele da imaju jasan plan i raspored", rekao je Zelenski objašnjavajući stavove Bijele kuće.

Da li će se održati izbori u Ukrajini?

Ukrajina je u vanrednom stanju od početka rata - 24. februara 2022. godine. Ustav Ukrajine nalaže da izbore nije moguće održati u takvoj situaciji u zemlji o čemu je Zelenski često govorio.

Ruska vojska trenutno kontroliše oko 20 odsto od cjelokupne ukrajinske teritorije. Zelenski planira da na 4. godišnjicu rata zvanično raspiše predsjedničke izbore i referendum, naročito u kontekstu pada podrške naroda po pitanju borbe protiv Rusije.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u više navrata dosad govorio da ne planira da odustane od Donbasa, regije na istoku Ukrajine. Prema posljednjim rezultatima anketa, Ukrajinci bi zarad mira predali Donbas jer su umorni od rata.

