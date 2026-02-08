Odjekuju eksplozije u Kijevu: Rusija lansirala razorne rakete, oglasio se Kličko (Foto)

Rusija je bombardovala Kijev balističkim raketama.

Izvor: Kremlin Press Service / Mykhaylo Palinchak / Zuma Press / Profimedia

Ruska Federacija je u prethodnih sat vremena izvela žestok raketni napad na Kijev, prestonicu Ukrajine, korisreći balističke rakete, javlja "Skaj Njuz". Zvanično je ovo potvrdio i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

"Eksplozije odjekuju prestonicom. Kijev je pod udarom balističkih projektila", napisao je on na svom "Telegram" kanalu.

Pogledajte fotografije Kijeva u mraku pod restrikcijama

Dodao je da protivvazdušna odbrana (PVO) grada neprestano radi. Stanovnicima Kijeva je rečeno da ne napuštaju svoje domove dok napad traje.

Fokus ruskog napada je ponovo energetska infrastruktura. Zbog učestalih takvih napada, vlasti u Kijevu su morale da uvede restrikcije struje i grijanja.