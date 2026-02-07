logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zelenski: SAD postavile rok do juna za dogovor o okončanju rata u Ukrajini

Zelenski: SAD postavile rok do juna za dogovor o okončanju rata u Ukrajini

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
0

Vašington želi kraj sukoba do početka ljeta i najavljuje pritisak na obje strane

SAD traži da se rat Ukrajine i Rusije završi do ljeta Izvor: Youtube/The Telegraph/ Sky News/Youtube/ Donald J Trump/Screenshot/X/NEXTA/Printscreen

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postavile rok do juna kako bi Ukrajina i Rusija postigle dogovor o okončanju rata koji traje skoro četiri godine.

Kako je Zelenski kazao novinarima, administracija američkog predsjednika Donald Trump očekuje da se rat završi do početka ljeta, uz najavu pojačanog pritiska ukoliko taj rok ne bude ispoštovan. Njegove izjave date su juče, ali su objavljene tek danas zbog prethodno dogovorenog embarga.

„Amerikanci predlažu da se rat okonča do početka ovog ljeta i vjerovatno će vršiti pritisak na strane tačno po tom rasporedu. Kažu da žele sve da završe do juna i da će učiniti sve kako bi rat bio okončan. Žele jasan vremenski okvir svih događaja“, rekao je Zelenski.

On je naveo i da su Sjedinjene Američke Države predložile da se naredna runda trilateralnih pregovora, uz učešće Ukrajine, Rusije i SAD-a, održi već naredne sedmice na teritoriji SAD-a, najvjerovatnije u Majamiju.

„Potvrdili smo naše učešće“, dodao je Zelenski.

Agencija Rojters je ranije danas, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, objavila da su američki i ukrajinski pregovarači razgovarali i o ambicioznijem cilju – postizanju mirovnog sporazuma već do marta. Međutim, sagovornici ocjenjuju da je takav rok teško ostvariv zbog dubokih nesuglasica oko ključnih pitanja, prije svega teritorijalnih.

Prema okviru o kojem se razgovara, eventualni mirovni sporazum bio bi potvrđen na referendumu u Ukrajini, koji bi se održao uporedo sa parlamentarnim izborima.

Rusija, prema navodima iz Kijeva, nastavlja da vrši pritisak da se Ukrajina povuče iz oblasti Donbasa, gdje se borbe i dalje vode, ali ukrajinske vlasti zasad odbijaju takav zahtjev.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Rat u Ukrajini Volodimir Zelenski SAD Rusija Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ