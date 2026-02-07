Zelenski: SAD postavile rok do juna za dogovor o okončanju rata u Ukrajini

Vašington želi kraj sukoba do početka ljeta i najavljuje pritisak na obje strane

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postavile rok do juna kako bi Ukrajina i Rusija postigle dogovor o okončanju rata koji traje skoro četiri godine.

Kako je Zelenski kazao novinarima, administracija američkog predsjednika Donald Trump očekuje da se rat završi do početka ljeta, uz najavu pojačanog pritiska ukoliko taj rok ne bude ispoštovan. Njegove izjave date su juče, ali su objavljene tek danas zbog prethodno dogovorenog embarga.

„Amerikanci predlažu da se rat okonča do početka ovog ljeta i vjerovatno će vršiti pritisak na strane tačno po tom rasporedu. Kažu da žele sve da završe do juna i da će učiniti sve kako bi rat bio okončan. Žele jasan vremenski okvir svih događaja“, rekao je Zelenski.

On je naveo i da su Sjedinjene Američke Države predložile da se naredna runda trilateralnih pregovora, uz učešće Ukrajine, Rusije i SAD-a, održi već naredne sedmice na teritoriji SAD-a, najvjerovatnije u Majamiju.

„Potvrdili smo naše učešće“, dodao je Zelenski.

Agencija Rojters je ranije danas, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, objavila da su američki i ukrajinski pregovarači razgovarali i o ambicioznijem cilju – postizanju mirovnog sporazuma već do marta. Međutim, sagovornici ocjenjuju da je takav rok teško ostvariv zbog dubokih nesuglasica oko ključnih pitanja, prije svega teritorijalnih.

Prema okviru o kojem se razgovara, eventualni mirovni sporazum bio bi potvrđen na referendumu u Ukrajini, koji bi se održao uporedo sa parlamentarnim izborima.

Rusija, prema navodima iz Kijeva, nastavlja da vrši pritisak da se Ukrajina povuče iz oblasti Donbasa, gdje se borbe i dalje vode, ali ukrajinske vlasti zasad odbijaju takav zahtjev.