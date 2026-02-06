logo
"Cilj je da se sačuva vlast u Ukrajini": Lavrov tvrdi na NATO sprema intervenciju

"Cilj je da se sačuva vlast u Ukrajini": Lavrov tvrdi na NATO sprema intervenciju

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov smatra da se NATO priprema za intervenciju u Ukrajini.

Srn2025-9-9_1358517_8.jpg Izvor: Srna

NATO se priprema za intervenciiju u Ukrajini, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Ono što je generalni sekretar Alijanse Mark Rute naveo u obraćanju Vrhovnoj radi znači da se priprema intervencija, mišljenje je Lavrova.

Prema njegovim riječima, cilj predloženih bezbjednosnih garancija za Kijev je da se sačuvaju trenutne vlasti Ukrajine.

"Drugim riječima, sve je upravo suprotno od kolektivnih garancija u vezi sa kojima smo se mi i Ukrajinci saglasili u aprilu 2022. godine. To je tada bilo pošteno, ali sada su to garancije za režim koji Zapad želi da sačuva po svaku cijenu, samo da bi nastavio da ujeda Rusiju", poručio je Lavrov.

Tagovi

Sergej Lavrov Rat u Ukrajini NATO Rusija

Još iz INFO

