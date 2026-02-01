"Ukrajina je spremna": Zelenski objavio kada počinju novi pregovori sa Rusijom i Amerikom

Novi pregovori Ukrajine s Rusijom i Amerikom održaće se 4. i 5. februara u Abu Dabiju.

Izvor: EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

Razgovori Rusije, Ukrajine i SAD-a održaće se u srijedu i četvrtak u Abu Dabiju, objavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Direktni razgovori Kijeva i Moskve trebalo je da budu u nedjelju, ali je Zelenski rekao da mu je pregovarački tim podnio izvještaj u kojem je dogovoren novi termin sastanka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ranije je bilo nejasno da li je sastanak u nedjelju uopšte održan.

"Ukrajina je spremna za sadržajnu raspravu i zainteresovana je da se približimo stvarnom i dostojanstvenom kraju rata", napisao je na X-u.

DirektniVolodimir Zelenski.nakon dužeg zastoja. Održani su iza zatvorenih vrata uz posredovanje američkog izaslanika Stiva Vitkofa. Iako su ih pregovarački timovi ocenili kao konstruktivne, mirovni sporazum još nije na vidiku, a teritorijalna pitanja ostaju glavni kamen spoticanja.

Rusija traži da se Kijev povuče iz dijelova istočne regije Donbasa koja se sastoji od Donjecka i Luganska, što je Zelenski više puta odbacio.

(Index/MONDO)