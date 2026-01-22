logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Diplomatska ofanziva u Moskvi: Putin razgovara sa Trampovim zetom i specijalnim izaslanikom

Diplomatska ofanziva u Moskvi: Putin razgovara sa Trampovim zetom i specijalnim izaslanikom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Počeo sastanak Putina sa američkom delegacijom u Moskvi.

Trampovi izaslanici stigli u Moskvu Izvor: Handout /AFP PHOTO / Russian presidential press office / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin dočekao je u Kremlju u Moskvi specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta američkog predsjednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, javlja britanski list "Gardijan". Oni su večeras doputovali u Rusiju i očekivalo se da će sastanak da se održi sutra, u petak 23. januara, ali je ipak počeo kasno večeras po lokalnom vremenu, u 23.30 časova u Moskvi.

Za vikend je zakazana nova runda trilateralnog sastanka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kom će prisustvovati ruska, ukrajinska i američka delegacija. Ukrajinska delegacija je već krenula iz Kijeva u UAE prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Zelenski je danas stigao u Davos u Švajcarskoj na sam kraj Svetskog ekonomskog foruma. Žestoko je kritikovao Evropu u svom obraćanju, a zaprijetio je i Trampu zbog Grenlanda.

"Očekujem da se sastanak ruske i američke delegacije održi sutra. Možda će ipak večeras, ako Putin ne zaspi. Ko zna šta on radi i šta je u njegovoj glavi", izjavio je Zelenski ranije danas u Davosu u razgovoru sa novinarima, prenosi takođe "Gardijan".

Pročitajte i ovo

Tagovi

Rat u Ukrajini Vladimir Putin Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ