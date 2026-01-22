Počeo sastanak Putina sa američkom delegacijom u Moskvi.
Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin dočekao je u Kremlju u Moskvi specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta američkog predsjednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, javlja britanski list "Gardijan". Oni su večeras doputovali u Rusiju i očekivalo se da će sastanak da se održi sutra, u petak 23. januara, ali je ipak počeo kasno večeras po lokalnom vremenu, u 23.30 časova u Moskvi.
Za vikend je zakazana nova runda trilateralnog sastanka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kom će prisustvovati ruska, ukrajinska i američka delegacija. Ukrajinska delegacija je već krenula iz Kijeva u UAE prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Diplomatska ofanziva u Moskvi: Putin razgovara sa Trampovim zetom i specijalnim izaslanikom
Zelenski je danas stigao u Davos u Švajcarskoj na sam kraj Svetskog ekonomskog foruma. Žestoko je kritikovao Evropu u svom obraćanju, a zaprijetio je i Trampu zbog Grenlanda.
"Očekujem da se sastanak ruske i američke delegacije održi sutra. Možda će ipak večeras, ako Putin ne zaspi. Ko zna šta on radi i šta je u njegovoj glavi", izjavio je Zelenski ranije danas u Davosu u razgovoru sa novinarima, prenosi takođe "Gardijan".