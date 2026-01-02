Brutalan napad u novogodišnjoj noći: Više od 200 dronova Šahed zasulo Odesu, 100.000 ljudi 2026. dočekalo u mraku

Ruske snage su tokom novogodišnje noći izvele snažne udare na Ukrajinu, posebno na Odesu, a više od 100.000 ljudi ostalo je bez struje.

Više od 200 ruskih dronova napalo je Ukrajinu u novogodišnjoj noći, ostavljajući oko 100.000 ljudi bez električne energije.

"Ako napadi ne prestanu čak ni tokom novogodišnjih praznika, onda se isporuke sistema protivvazdušne odbrane ne smiju odlagati", izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.

Napadi na energetsku infrastrukturu

Ukrajina je u novogodišnjoj noći bila napadnuta sa više od 200 dronova, dok je Rusija gađala ključne energetske objekte, izazivajući požare i dodatno opterećenje elektroenergetske mreže, saopštili su zvaničnici.

Napadi su zabeleženi u više regiona, uključujući Odesui zapadni region Volinj, gdje je snabdijevanje električnom energijom ozbiljno poremećeno.

Situacija u Volinjskom regionu

Ivan Rudnjicki, šef Volinjske regionalne vojne administracije, izjavio je da je više od 103.000 domaćinstava ostalo bez struje nakon, kako je naveo, "masovnog napada dronovima Šahed", tokom kojeg je "nekoliko desetina neprijateljskih letjelica ponovo pogodilo objekte kritične infrastrukture u Volinju".

Prema lokalnim vlastima, dronovi su pogodili područja u okruzima Luck i Kovel, izazvavši požare. Rudnjicki je dodao da su hitne službe odmah upućene na pogođena mjesta.

Pritisak na energetski sistem Ukrajine

Napadi su se dogodili u trenutku kada je ukrajinski energetski sistem već bio pod velikim pritiskom, a planska isključenja struje bila su najavljena za četvrtak u više oblasti.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da je više od 90 vatrogasaca i spasilaca učestvovalo u gašenju požara na oštećenim infrastrukturnim objektima, uz napomenu da nije bilo poginulih niti povrijeđenih.

Napadi u Odesi

U Odesi su napadi dronovima takođe izazvali požare na ključnim objektima i oštetili stambene zgrade, saopštili su lokalni zvaničnici.

"U novogodišnjoj noći neprijatelj je "čestitao" Odesi sa nekoliko talasa napada udarnim bespilotnim letjelicama - napisao je lokalni guverner Serhij Lisak na Telegramu.

"Zabilježen je veći broj vanrednih situacija u gradu: pad dronova i njihovih delova, požari na infrastrukturnim objektima i oštećenja stambenih zgrada.

Dodao je da su svi požari brzo ugašeni, uz angažovanje spasilaca, pirotehničara i komunalnih službi.

Zelenski o ruskim napadima i protivvazdušnoj odbrani

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi bili usmjereni i na energetsku infrastrukturu u regionima Rivne, Zaporožje, Sumi, Harkov i Černigov.

"Ubistva se moraju zaustaviti, ne može biti pauze u zaštiti života - napisao je Zelenski na Telegramu.

"Ako napadi ne prestanu čak ni tokom novogodišnjih praznika, onda se isporuke sistema protivvazdušne odbrane ne smiju odlagati.

Prema ukrajinskim zvaničnicima, Rusija je tokom novogodišnje noći lansirala ukupno 200 dronova. Od tog broja, 176 je presretnuto ili onesposobljeno, dok su 24 pogodila ciljeve na 15 lokacija.

Ukrajinski napadi na ciljeve u Rusiji

Ukrajina je takođe izvela napade dronovima, ciljajući naftnu infrastrukturu unutar Rusije.

Generalštab Ukrajine saopštio je da su pogođeni rafinerija Iljski u Krasnodarskom kraju i postrojenje za pripremu nafte Almetjevska u Republici Tatarstan, kao i ciljevi u Donjecku.

